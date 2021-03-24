Ученые в двух статьях подвели итог под рядом исследований и наблюдений за последние 10 лет. Вывод однозначен: 5G не вредит здоровью

С внедрением новых технологий, таких как 5G, появилось беспокойство людей относительно адекватности исследований о возможных последствиях для здоровья от радиочастотного излучения. Ученые провели детальный анализ, чтобы выяснить, корректны ли эти исследования.

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Выводы

Первая работа, доступная в Nature – статистическое обобщение экспериментов, которые проводились в разных странах мира в разные годы. Австралийское агентство по радиационной и ядерной безопасности обработало данные 138 исследований по воздействию на здоровье маломощного излучения с частотой от 6 до 300 ГГц — то есть, от нижнего предела сетей 5G до авиационных радаров.

Вторая работа, также опубликована в Nature, изучает и воспроизводит 107 экспериментов из 138-ми упомянутых выше. Авторы из Технологического университета в Сиднее, повторили опыты, анализировали влияние излучения на геном клетки, ткани, органы и организм в целом.

В результате обе группы исследователей не обнаружили негативных последствий воздействия 5G-излучения на живую материю. Некоторые опыты показали только "ощутимый нагрев" тканей при мощности, которая в десятки и сотни раз превышает разрешенную для мобильных сетей.