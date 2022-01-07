Важно! Сразу стоит отметить, что опасность 5G здесь рассматривается исключительно со стороны воздействия на устройства самолетов, о влиянии на организм и здоровье человека речи не идет.

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Почему 5G может быть опасным для полетов

Ведомство открыло на своем сайте отдельную страницу, в которой говорится о 5G и безопасности полетов: сетевое оборудование сантиметрового диапазона (C-Band) может влиять на высокочувствительную авиационную электронику, в том числе радиовысотомеры.

Операторы AT&T и Verizon, которые выкупили необходимые частоты, согласились принять меры предосторожности, аналогичные французским, а ввод оборудования все-таки отложен до 19 января.

Вместе с тем, FAA отметило, что американские меры существенно уступают французским. Во Франции буферные зоны 5G вокруг аэропортов охватывают "96 секунд полета", тогда как в США это всего лишь "последние 20 секунд полета". Сниженная мощность на американском оборудовании оказалась в 2,5 раза выше, чем во Франции. И, наконец, во Франции есть требование наклонять антенны вниз, что также способствует снижению помех, тогда как у США такого требования нет вообще.

В прошлом году AT&T и Verizon за 80 миллиардов долларов выкупили на аукционе почти весь сантиметровый диапазон, однако в начале ноября FAA предупредило, что оборудование связи может вызвать помехи в работе бортовой авиационной электроники.

Запуск 5G задерживается

Операторы согласились задержать запуск сетей до 5, а теперь – до 19 января. Кроме того, они согласились организовать временные буферные зоны вокруг 50 аэропортов по всей стране – FAA представит их список уже 7 января. А ближайшие 2 недели ведомство потратит на то, чтобы "завершить оценку самых популярных высотомеров, которые позволяют некоторым самолетам работать с сетями 5G при минимальных сбоях".