555 каратов: один из старейших аукционных домов мира продает "черный бриллиант"

Чего только не найдешь на аукционах: от древнейших монет и до винтовок времен Гражданской войны в США, от роскошных домов и не менее роскошных драгоценностей.

Стало известно, что четвертый старейший аукционный дом мира, "Сотби" (Sotheby's), продаст на лондонском аукционе "черный бриллиант" под названием Энигма, переводимый с английского как "загадка". И действительно, это загадка. Дело в том, что Энигма относится к так называемым карбонадо. И мы не знаем, как они создаются.

Интересно С заботой об окружающей среде: как Samsung помогает утилизировать старые смартфоны

"Черный бриллиант" Энигма: смотрите видео

Подробнее о "черном бриллианте"

Вес Энигмы – 555,55 карата. Это делает этот "черный бриллиант" одним из самых тяжелых в своем роде. Интересно и то, что драгоценный камень имеет 55 граней. Как уже говорилось, Энигма – это карбонадо. Эти природные алмазы отличаются невероятной крепостью, необычным черным цветом и люминесцентными свойствами.

Ожидается, что Энигму продадут за не менее 5 миллионов фунтов стерлингов или 6,8 миллиона долларов. Оплату будут принимать даже в криптовалюте, а торги будут проходить 3 – 9 февраля 2022 в Лондоне.

Добывают "черные бриллианты" преимущественно в Бразилии и Центральноафриканской Республике. Многие люди, включая представителей аукционного дома "Сотби", отстаивают идею того, что карбонадо имеют космическое происхождение. В этом отношении существует три основных гипотезы:

Импактная гипотеза говорит, что карбонадо образовались при падении астероида на Землю, ведь при ударе образовались специфические условия с высокими температурами и давлением. Это, по мнению приверженцев гипотезы, обеспечило формирование черных алмазов. Вторая гипотеза дает идею о формировании "черных бриллиантов" непосредственно в недрах звезды. Когда та взорвалась сверхновой, то карбонадо разлетелись во все стороны, пока какая-то часть из них не достигла Земли в виде метеорита. Согласно третьей гипотезе, алмазы образовались в межзвездном пространстве, например, при столкновении двух астероидов или при других условиях.

Существует и более "приземленная" гипотеза формирования карбонадо – конверсия органического углерода в недрах Земли. Она более реальна, однако следует понимать, что пока ни одна версия ученых относительно того, как образовались редкие драгоценные камни, не является общепринятой и доказанной.