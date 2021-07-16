В течение 2014-2015 годов у 16 тысяч работников Facebook был доступ к личным данным пользователей соцсети. Из них 52 человек уволили за использование чужих личных данных в собственных интересах, говорится в книге "Безобразная правда: внутри битвы Facebook за доминирование".

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Книга разоблачает правду о Facebook

Авторами книги являются журналисты New York Times Шира Френкель и Сесилия Канг. Они ссылаются на собственные источники в компании.

Одна из историй рассказывает об инженере, который использовал доступ, чтобы найти свою партнершу во время отдыха в Европе. После ссоры она выбежала из номера.

Другой использовал доступ через подчиненного, чтобы найти женщину, которая перестала отвечать на сообщения после свидания. Он смог прочитать ее сообщения в мессенджере за несколько лет, посмотреть удаленные и скрытые фотографии и записи, которые она открывала или комментировала. А через приложение, которое она установила на смартфон, мог видеть ее местоположение.

Facebook давал доступ к личным данным, чтобы "избавиться от бюрократизма, что тормозил инженеров".

Авторы книги говорят, что большинство сотрудников были мужчинами, которые "просматривали профили женщин, которые их заинтересовали". Марк Цукерберг узнал о ситуации в 2015 году из доклада главного специалиста по безопасности компании Алекса Стамоса. Тот рассказал, что инженеры злоупотребляли доступом "почти каждый месяц".

Тогда Стамос предложил решение: ограничить круг лиц с доступом до пяти тысяч, а к особо конфиденциальной информации, например, паролям, должны были иметь доступ не более ста человек. Вместе с тем предлагалось ввести систему официальных запросов на доступ к данным. Однако Цукерберг, как пишут авторы книги, в нововведениях отказал, поручив найти другое решение в течение года.

Представитель Facebook заявил Insider, что все сотрудники компании, которые злоупотребляют доступом, уволены.

С 2015 года мы продолжаем совершенствовать наши протоколы обучения сотрудников, поиска и предотвращения нарушений. Мы продолжаем сокращать доступ инженеров к некоторым типам данных,

– прокомментировал представитель соцсети.