Известно, что на Луне присутствует вода в виде льда. Вероятно, что этот ресурс станет единственным полезным ископаемым, которое человечество сможет добывать на спутнике в ближайшие 10 – 20 лет. Поэтому NASA еще в 2020 году объявило конкурс Break the Ice Lunar Challenge, целью которого является разработка новых технологий для добычи и транспортировки больших объемов реголита и льда. Технологии должны быть роботизированы. На эти проекты в NASA потратили 500 тысяч долларов.

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NASA Break the Ice Lunar Challenge: смотреть видео онлайн

Подробнее о конкурсе NASA

Роботизированные системы для добычи и транспортировки ресурсов должны "уметь" противостоять суровым условиям внутри кратеров на Южном полюсе Луны. Именно там были обнаружены "залежи" водяного льда и именно там планируется высадить астронавтов в рамках программы Artemis.

Возможность использовать имеющиеся на Луне ресурсы жизненно необходима для будущей космической экспансии человечества. Это важный шаг, который позволит производить прямо на месте топливо, воду и воздух, а не привозить это все с Земли. Также это даст важный опыт, который можно будет использовать для миссий в глубоком космосе.

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Победители конкурса Break the Ice Lunar Challenge

Победителями конкурса стали аж 13 команд со всех концов США. Всего за денежный приз соревновалась 31 команда из 17 штатов США, Канады, Австралии и Шри-Ланки.

Первое место заняла команда Redwire Space. Они получили от NASA приз в размере 125 тысяч долларов. Команда предлагает использовать экскаватор Lunar Regolith Excavator (L-Rex) для копки льда. А ровер-транспортер Lunar Transporter (L-Tran) будет доставлять лед в нужное место. Оба аппарата будут иметь малую массу для удобства доставки их на Луну.

Роверы Redwire Space работают на Луне: смотреть видео онлайн

Второе место заняла команда Горной школы штата Колорадо. Они получили приз в размере 75 тысяч долларов.

Их предложение несколько сложнее, чем Redwire Space. Предлагается использовать 3 ровера для извлечения воды. Роботы будут иметь манипуляторы, которые позволят им эффективно заниматься добычей воды. Управляться они будут с базы.

Третье место заняла компания Austere Engineering, Колорадо. Они получили вознаграждение на сумму 50 тысяч долларов.

Их система довольно тяжелая – 12 тонн. Сначала должна пройти геологическая разведка, которая поможет специальной машине ориентироваться на местности и "знать", где залегает лед. Также аппарат определит, где залегают твердые породы, которые не позволят докопаться до воды.

Теперь машина, которая имеет название Grading and Rotating for Water Located in Excavated Regolith (GROWLER), готова выкапывать лед и складывать его в специальном контейнере.

GROWLER будет выкапывать лед на Луне: смотреть видео онлайн

Каждая из остальных 10 команд получила приз на сумму 25 тысяч долларов. В NASA отмечают, что эти команды подали "жизнеспособные и новаторские идеи, которые вскоре могут принести пользу NASA и стране".

13 команд, прошедших первый этап, теперь готовятся ко второму. Теперь им нужно будет сконцентрировать силы на создании программного обеспечения.

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