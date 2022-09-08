Как сделать свой старый iPhone лучше и не покупать новый: 5 полезных советов

Новый iPhone 14 вряд ли можно назвать прорывом. Он почти не изменился в дизайне, не может похвастаться революционными изменениями в железе, а все его преимущества – в большинстве своем программные и часто не актуальны для Украины.

Есть ли смысл в покупке нового смартфона, если старому всего год или два, а компания продолжает поставлять для него актуальные обновления? Вопрос, конечно же, найдет разные ответы у каждого. Мы же предлагаем несколько советов, как продлить жизнь вашему iPhone.

Главная презентация Apple завершилась: коротко обо всем, что показали

Аккумулятор

Батарея любого смартфона – это едва ли не самое чувствительное место, если речь идет о длительном использовании. Дело в том, что технология литий-ионных аккумуляторов, к сожалению, не так долговечна, как хотелось бы. С течением времени они теряют свои свойства и разряжаются слишком быстро.

Чтобы проверить состояние аккумулятора, откройте Настройки, перейдите в раздел Аккумулятор и выберите Состояние аккумулятора. Если максимальная емкость менее 85%, можете смело обращаться в сервисный центр для замены батареи. Это будет значительно дешевле, чем приобретение нового устройства. Если же емкость больше, то с заменой можно еще подождать.

Хорошая автономность значительно улучшит впечатления от использования смартфона.

Обновление

Каждое обновление iOS приносит в систему что-нибудь новое. Конечно, самые свежие эксклюзивные функции компания всегда оставляет для своих топовых флагманов, однако многие интересные функции все же добираются на старые модели смартфонов.

Поэтому крайне не советуем игнорировать апдейты, тем более что обычно они включают в себя еще и исправления безопасности, оптимизацию, повышение производительности и прочее.

Очистка памяти

Помните, что загруженность вашего смартфона приложениями, постоянно работающими в фоне, используя большую часть процессора, батареи и оперативной памяти, отнюдь не добавляют вашему смартфону быстродействия. Удалите программы, которые вы давно не открывали и, вероятно, не откроете еще столько же. Сегодня в эпоху быстрого интернета при необходимости можно скачать любое приложение за несколько секунд и продолжить с ним работать.

То же касается и файлов. Ненужные скриншоты, неудачные фото, прочитанные книги, пиратская музыка – все это занимает место в памяти, тормозя работу системы.

Перезагрузка

Выключение телефона позволяет хотя бы на время добиться лучшей работы, ведь сразу после нового запуска он имеет чистую оперативную память, отсутствуют запущенные приложения и временные файлы и в целом лучше быстродействие. Если регулярно перезагружать iPhone, вы удивитесь, насколько качественно он может работать даже спустя несколько лет.

Сброс к заводским настройкам

Пожалуй, самый радикальный способ – сбросить смартфон до заводских настроек. Вместе с новым аккумулятором это фактически даст вам новое устройство – как будто его только вытащили из коробки.

Как сбросить Айфон до заводских настроек:

Откройте Настройки.

Выделите раздел "Основные".

Перейдите в самый низ и выберите "Перенос или сброс iPhone".

Нажмите "Стереть контент и настройки" и следуйте инструкциям на экране смартфона.

После того как Айфон включится, настройте его заново.

Обратите внимание, что при этом вы потеряете все, что раньше было сохранено на вашем телефоне. Поэтому заранее переместите важные файлы в облако или на компьютер. Сотрутся также SMS, номера телефонов, которые не сохранены на SIM-карте, данные приложений и сами приложения.

Однако вместе с тем вы получите полностью очищенный от любого файлового "мусора" iPhone.