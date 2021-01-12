5 причин, почему Telegram может быть опасен
Мессенджер Telegram является одним из самых популярных сервисов среди украинских пользователей. В целом аудитория мессенджера в мире составляет 500 миллионов пользователей. Однако эксперты говорят, что это не самый безопасный ресурс для общения.
Данные пользователей в мессенджере не до конца защищены. Можно найти 5 убедительных причин, почему стоит выбрать другой ресурс для общения, пишет издание VICE Germany.
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Сквозное шифрование
Сквозное шифрование означает, что данные при передаче зашифрованы, то есть содержание сообщения видит только отправитель и получатель, причем другие люди, которые могут перехватить данные, не получат содержание.
В Telegram говорят, что используют это шифрование, однако оно работает только если активирована опция "секретный чат".
Информация о пользователях
Telegram запрашивает дополнительный доступ к списку контактов. Приложение копирует и сохраняет каждый контакт. Это используют, например, для того, чтобы сообщить пользователям, что кто-то из контактов начинает пользоваться Telegram. Также мессенджер собирает данные об IP-адресе и типе устройства. А это можно использовать для отслеживания отдельных пользователей и даже их перемещения.
Telegram не модерирует содержание
В этом мессенджере находят "приют" немало экстремистских групп и сторонники теорий заговора. В Facebook, Instagram и YouTube очень строгие требования по контенту, поэтому все они переходят в Telegram, где нет такой жесткой модерации.
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Telegram не контактирует с пользователями
Telegram не отвечает на вопросы пользователей и СМИ. Журналисты неоднократно пытались контактировать с разработчиками, но все безуспешно.
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