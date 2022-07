Мы подготовили вам пятерку интересных приложений о существовании которых вы могли не знать. Некоторые из них станут незаменимым инструментом на каждый день, а другие помогут расслабиться и даже отвлечься от вашего гаджета.

1. Безопасность – важный приоритет

LastPass – одно из обязательных приложений для Android смартфона. Это менеджер паролей, который позволяет безопасно и удобно хранить ваши учетные данные. Кроме того, он может помочь сгенерировать практически невозможные для взлома пароли, если вы не хотите придумывать их сами (это бывает действительно не просто).



Менеджер паролей LastPass / Фото 24 канал

Все это контролируется одним мастер-паролем. Он имеет кроссплатформенную поддержку (хотя она доступна только в премиум-версии приложения), поэтому вы можете использовать его на компьютерах, мобильных устройствах и планшетах.

Аналогичных программ менеджеров паролей очень много, но LastPass на шаг впереди всех. Вы можете абсолютно удобно пользоваться бесплатной версией приложения, но если вам нужны премиум-функции – подписка обойдется относительно не дорого.

2. Погода на каждый день

Быть в курсе погодной ситуации на улице крайне полезно. Это поможет вам не промокнуть, не замерзнуть или наоборот не одеться слишком тепло. Одним из лучших приложений в этом направлении является 1Weather.

У него простой дизайн с разбивкой на страницы, который показывает текущую погоду, прогноз на срок до 12 недель, радар и другую полезную статистику. Наряду с этим вы получите достаточно приличный набор легко настраиваемых виджетов, ну и такие стандартные вещи, как уведомления о суровой погоде.



Удобное приложение 1Weather расскажет все о погоде / Фото 24 канал

Программа также имеет приятный анимированный фон с двух-трехминутным обновлением погоды для вашего региона. Пользовательский интерфейс логичен и достаточно прост в навигации. Радар иногда зависает во время загрузки, но обычно это не так уж важно.

В бесплатной версии есть все функции рекламы. Единственная покупка в приложении обойдется в 20 гривен и избавит вас от рекламы. Большинству также вероятно понравится множество забавных фактов о погоде, когда вы откроете программу.

3. Настройте смартфон под себя

Со временем привычный интерфейс смартфона становится скучным и неинтересным, и заменить обои или тему бывает недостаточно. Кроме того, есть целый ряд пользователей, которые любят настроить интерфейс смартфона под свои потребности и пожелания. Практически любой обычный лаунчер от производителей смартфонов не позволяет этого сделать и здесь на помощь приходит Nova Launcher.



Новая оболочка вашего смартфона Nova Launcher / Фото napidroid

Это приложение выходит за пределы обычных лаунчеров. Он существует уже много лет, постоянно обновляется и поэтому всегда являлся отличным вариантом для замены стандартной оболочки. Даже базовая бесплатная версия приложения имеет ряд функций, включая возможность резервного копирования и восстановления настроек вашего домашнего экрана, темы значков для всех приложений Android, множество элементов настройки для домашнего экрана и панели приложений и многое другое.

Вы даже можете сделать его похожим на Pixel Launcher, если хотите. Если вы выберете премиум-версию (не дорогостоящую, кстати), вы можете добавить элементы управления жестами, изменить вид значков, показывающих непрочитанные сообщения и даже подробно настроить действия, которые будут выполняться после нажатия на тот или иной значок.

4. Отдохните от смартфона

Каждый изготовитель смартфона имеет функции для ограничения или контроля использования смартфона. Однако практика показывает, что все они работают только в начале, впоследствии пользователи просто ищут разные способы обойти ограничения.

Соблюдать дисциплину, как ни странно, помогает игровая форма таких ограничений. Приложение Forest – оригинальный способ дать себе отдохнуть, а заодно – посадить и вырастить виртуальное дерево. Именно поэтому оно больше похоже на игру: вам нужно выбрать дерево, установить промежуток времени и запустить таймер.



Forest поможет держаться от смартфона подальше, когда это нужно / Фото 24 канал

Теперь, когда выйдете из программы или включите смартфон – дерево погибнет. Если вы сможете выдержать установленное время без смартфона в руках – дерево будет посажено в виртуальном лесу. Можно просмотреть статистику посаженных деревьев – это показывает вашу производительность. Таким оригинальным способом можете избавиться от раздражительной, неприятной и порой вредной привычки постоянно "залипать" в смартфон.

5. Автоматизируйте все в доме

Tasker и IFTTT (If this than that) – одни из самых нужных приложений для Android смартфона, особенно, если у вас есть устройства умного дома, которыми можно управлять удаленно со смартфона. Эти приложения предназначены для автоматизации и позволяют создавать различные триггеры для выполнения действий при определенных условиях или сценариях.

Например, можно использовать IFTTT или Tasker, чтобы автоматически включать устройства умного дома при тех или иных условиях.



С Tasker настроить можно все / Фото 24 канал

Вообще Tasker является приложением для опытных пользователей и имеет гораздо более крутую кривую обучения, чем IFTTT. IFTTT не только проще в использовании, с ним можно делать множество забавных вещей. Для обоих приложений рекомендуем просмотреть видео с пояснениями на YouTube.

Tasker полностью бесплатный в Google Play Pass. IFTT является бесплатным для большинства вещей, но есть версия с подпиской с более широким функционалом.

