5 фактов об ураганах от NASA

Национальное агентство океанических и атмосферных исследований США сообщило, что сезон ураганов в Атлантике начался 1 июня 2021 года. Прогнозируется, что количество штормов будет выше, чем среднее значение. Рассказываем о 5 фактах, которые связывают NASA и ураганы.

NASA благодаря космическим технологиям способна следить за ситуацией на Земле. Особенно актуальна такая возможность во время мощных ураганов. Какие возможности есть у NASA для понимания стихийных бедствий и предотвращения последствий?

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Ураган Феликс / Фото NASA

5 фактов о NASA и ураганах

NASA может видеть ураганы из космоса

Вероятно, это наиболее очевидный факт. Благодаря многочисленной группировке спутников США и их партнеров NASA может осуществлять мониторинг не только в видимом диапазоне, но и на других длинах волн. Например, в инфракрасном диапазоне.



Ураган Лаура; слева – фотография в инфракрасном диапазоне / Фото NASA

NASA может видеть ураганы в 3D

Благодаря плеяде спутников на орбите, которые имеют на борту микроволновые устройства радиолокации, специалисты NASA имеют возможность построить изображение урагана в формате 3D.

Это важно, ведь обеспечивает возможность увидеть, что происходит внутри урагана, какой характер и количество осадков. Также такая информация позволяет лучше понять динамику урагана.

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Ураган в 3D: смотреть видео онлайн

NASA изучает, как изменения климата влияют на ураганы

Потепление и другие изменения климата на Земле непосредственно влияют на ураганы.

Например, в 2020 году было отмечено резкое усиление 9 ураганов. Такой процесс называется интенсификацией, когда скорость ветра резко увеличивается.

NASA и Лаборатория реактивного движения (JPL) занимаются разработкой нейросети, которая будет способна прогнозировать такие резкие усиления, чтобы предотвратить большой ущерб.



Ураган Лаура / Фото NASA

NASA может проследить ущерб, который нанес ураган

На базе информации, полученной со спутников можно выстроить карты вызванного ураганом ущерба.

Например, спутник получает информацию, сколько домов разрушено, количество населения и сколько времени оно будет без электричества после непогоды. Также можно вести мониторинг вреда дикой природе.

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NASA помогает обществу подготовиться к ненастью и уменьшить убытки

NASA в сотрудничестве с другими космическими агентствами мира и федеральными агентствами США может предсказать силу штормов и ураганов. Благодаря такой информации можно разработать план действий, который позволит минимизировать убытки и жертвы, нанесенные непогодой.

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"Ожерелье ураганов" / Фото NASA