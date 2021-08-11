Астероид врезался в землю с очень высокой скоростью и под необычным углом. Энергия от удара превысила взрыв тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму, что уничтожило местные формы жизни.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно

Кратер такой молодой, а образцы кернов настолько свежи, это было почти как событие, произошедшее вчера,

– сказал профессор Института геохимии Академии наук Китая Гуанчжоу Чэнь Минь.

Чем уникален кратер, который исследуют ученые

Иланский ударный кратер в провинции Харбин был обнаружен на спутниковых снимках около 20 лет назад. К изучению кратера ученые приступили лишь в 2019 году и были крайне удивлены полученными результатами.

Выяснилось, что глубина воронки имеет необычное соотношение к ее ширине, чего еще не встречалось на Земле. Например, 10-км астероид, который, как считается, уничтожил на Земле динозавров, создал воронку диаметром 150 км и глубиной 20 км. Глубина Иланского ударного кратера достигает 579 метров при ширине 1850 метров.

Это позволяет сделать вывод, что скорость движения этого астероида намного превышала ту, из которой в Землю врезался убивший динозавров астероид. Угол падения также был намного острее.

Изучение образцов древесного угля из воронки показало, что 100-метровый астероид упал 49 000 лет назад. Большинство крупных ударных кратеров на Земле образовано задолго до появления человека разумного, что произошло 300 000 лет назад.

Тем самым, похоже, Иланский астероид станет первой доказанной катастрофой космического масштаба в истории человека разумного. Во времена его падения в регионе могли быть как местные предки людей, так и люди, пришедшие из Африки.

Возможно, если бы этой катастрофы не произошло, история Земли развивалась бы совсем по-другому.