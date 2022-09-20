Марсианские колонисты смогут печатать детали из местного грунта и пыли

Эксперименты, проведённые в Университете штата Вашингтон, показали, что марсианским колонистам не придется ждать поставок с Земли. Разработанная там технология позволяет производить необходимое на месте – например, части ракет.

Такой подход имеет множество преимуществ. Доставка ресурсов с Земли стоит очень дорого за каждый килограмм и при этом не гарантирует 100-процентный результат, ведь ракета может потерпеть крушение, оставив поселенцев с пустыми руками. Поэтому все, что можно сделать на планете, сэкономит вес и деньги, не говоря уже о том, что если что-нибудь сломается, астронавтам понадобится способ отремонтировать это на месте.

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Подробности

В основу технологии легла уже привычная нам 3D-печать. Однако материалом для него служит марсианская каменная пыль, или реголит.

Исследователи использовали порошковый 3D принтер, для которого подготовили имитацию марсианской пыли, смешанную с титановым сплавом.

Сначала материалы нагревались лазером до температуры более 2000 градусов Цельсия, чтобы расплавиться.

Затем готовый расплав можно использовать для формирования нужных элементов.

Отмечается, что наилучшие механические свойства демонстрировали именно смешанный материал – реголит и титан.

Такие элементы оказывались легкими и крепкими. Чистый реголит был более хрупким, хотя, по словам ученых, его можно использовать для защиты от радиации.



Примеры напечатанных деталей / Фото Университета штата Вашингтон

Это исследование, опубликованное в International Journal of Applied Ceramic Technology, является только началом. Будущие эксперименты, возможно, смогут дать лучшие композиты с использованием различных металлов или техник 3D-печати.