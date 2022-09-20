Такой подход имеет множество преимуществ. Доставка ресурсов с Земли стоит очень дорого за каждый килограмм и при этом не гарантирует 100-процентный результат, ведь ракета может потерпеть крушение, оставив поселенцев с пустыми руками. Поэтому все, что можно сделать на планете, сэкономит вес и деньги, не говоря уже о том, что если что-нибудь сломается, астронавтам понадобится способ отремонтировать это на месте.
Марсианский вертолет Ingenuity пережил зиму и возвращается к работе.
Подробности
В основу технологии легла уже привычная нам 3D-печать. Однако материалом для него служит марсианская каменная пыль, или реголит.
- Исследователи использовали порошковый 3D принтер, для которого подготовили имитацию марсианской пыли, смешанную с титановым сплавом.
- Сначала материалы нагревались лазером до температуры более 2000 градусов Цельсия, чтобы расплавиться.
- Затем готовый расплав можно использовать для формирования нужных элементов.
- Отмечается, что наилучшие механические свойства демонстрировали именно смешанный материал – реголит и титан.
- Такие элементы оказывались легкими и крепкими. Чистый реголит был более хрупким, хотя, по словам ученых, его можно использовать для защиты от радиации.
Примеры напечатанных деталей / Фото Университета штата Вашингтон
Это исследование, опубликованное в International Journal of Applied Ceramic Technology, является только началом. Будущие эксперименты, возможно, смогут дать лучшие композиты с использованием различных металлов или техник 3D-печати.