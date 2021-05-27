31 процент британских байкеров откажется от мотоциклов, если их сделают электрическими

В рамках программы перехода к нулевой углеродной экономике правительство Великобритании объявило в прошлом году о полном прекращении продаж бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Это заставило задуматься владельцев мотоциклов.

Поскольку этот вид транспортных средств не попал в запрещенный список, британская организация защиты прав мотоциклистов провела опрос среди их владельцев. В нем приняли участие 4 805 человек. Их спросили о том, какой будет их реакция в случае запрета пользования бензиновыми двигателями.

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Что ответили мотоциклисты

В ходе опроса 8,1 процента участников высказались за немедленный запрет обычных мотоциклов.

36,4 процента – за то, чтобы отложить данное решение.

55 процентов были настроены решительно против.

Однако, когда их спросили, что они все-таки будут делать в случае введения такого запрета, почти треть – 31 процент – заявили о готовности вообще отказаться от мотоцикла. Пересесть на электробайки согласны 56,2 процента описанных, и еще 13 процентов – купить электробайк, когда обычные мотоциклы будут еще в продаже.

Скепсис сторонников бензиновых мотоциклов объясняется тем, что для того, чтобы проехать 800 километров на электробайке, нужно сделать несколько достаточно длительных остановок для подзарядки аккумулятора. Установка более мощных батарей – это лишний груз для небольшого электробайка и, как следствие, снижение маневренности – одного из главных его преимуществ.