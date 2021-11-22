30 месяцев на орбите: солнечный парус прокладывает путь в будущее

Изменение параметров орбиты в космическом пространстве происходит благодаря двигателям. Часто для этого используют ионные двигатели. Но у двигателей есть один "недостаток" – нужно иметь на борту топливо, а это может уменьшить количество научных приборов. Поэтому изобретатели думают над методом передвижения, который не нуждается в двигателях – солнечным парусом.

Небольшой спутник LightSail 2 был выведен на околоземную орбиту в июне 2019 года. В космосе он развернул свой солнечный парус, принцип действия которого аналогичен обычному паруса на Земле. Разница в том, что ловит он не привычный для нас ветер, а солнечный. Очень скоро было объявлено, что миссия успешна – майларовый парус, площадью 32 квадратных метра, изменений поднять орбиту LightSail 2, чего планировали достичь разработчики из Planetary Society.

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Солнечный парус аппарата LightSail 2: смотреть видео

Перспективная технология

Фотоны не имеют массы, но могут передать объекту небольшой импульс. Благодаря большой площади солнечного паруса, тот может ловить очень много фотонов, которые передают ему импульс, "заставляя" изменить скорость, что приведет к изменению параметров орбиты.

"Изменить параметры орбиты, не используя двигатели или гравитационные маневры, а использовать только давление фотонов – это очень романтично", считает Билл Най, генеральный директор Planetary Society. Организация поделилась своими успехами и добытыми данными с NASA. Это поможет следующим миссиям, Solar Cruiser и ACS3, которые также будут использовать солнечный парус, работать эффективнее.

А автоматическая межпланетная станция Near-Earth Asteroid Scout (NEA Scout) планирует использовать энергию Солнца и парус, чтобы достигать небольших астероидов, стартуя с окололунной орбиты. Поэтому данные, которые предоставляет Planetary Society, очень актуальны.

Более того, некоторые ученые предлагают использовать парус, но придать ему энергию не от солнечного ветра, а от мощного лазера. Это позволит разогнать небольшой космический аппарат до огромных скоростей и доставить его за несколько десятков лет до ближайшей, кроме Солнца, звезды – Проксимы Кентавра.