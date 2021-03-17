Несмотря на то, что верность владельцев iPhone бренду Apple в 2020 году достигла рекордного уровня – 91,9%, все же некоторые решают перейти на смартфоны под управлением Android. На это у них есть 3 причины.

Как свидетельствует результаты исследования SellCell, в котором приняли участие 5000 американцев, преданность пользователей бренда iPhone выросла на 1,4% больше, чем это было в 2019 году.

Интересно Apple запускает украиноязычный раздел сайта

За что любят Apple

Пользователи довольны продукцией Apple из-за качества смартфонов, а также за длительную поддержку старых моделей обновлениями iOS.

При этом 10% опрошенных заявили, что переход на Android является слишком проблематичным, поэтому проще и дальше пользоваться iPhone.

Почему выбирают Android

Все же есть пользователи iPhone, которые решают перейти на смартфоны под управлением Android. И делают это из-за 3 основных причин:

качественные экраны,

камеры

аккумуляторы увеличенной емкости.

Также пользователи отметили, что им больше нравится разнообразие в дизайне и открытость операционной системы Android, которую можно настроить под себя.

Важно Производство 5G-смартфонов сократится на 30 процентов: в чем причина

Что касается брендов, половина пользователей iPhone, переходят на Android, выбирают модели производства Samsung. Еще 30% отдают предпочтение смартфонам Google Pixel.