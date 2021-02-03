Изучение кратера Гейла на Марсе аппаратом Curiosity убедило ученых в том, что когда-то это место было заполнено водой. Однако возник вопрос – это была проточная, жидкая вода, или она существовала в виде льда и снега? Ответ неожиданно нашли в Исландии.

Источник: JGR Planets

Марсоход Curiosity не способен подняться из кратера Гейла высоко в горы или проехать по руслам древних рек. Поэтому приходится изучать то, что есть внизу – отложения и осадочные породы на дне.

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Как шло исследование

Когда-то кратер был озером, но климат, который позволял наполнить его водой, является предметом длительных дискуссий. Некоторые утверждают, что ранний Марс был теплым и влажным, и что реки и озера были обычными. Другие считают, что было холодно и сухо, и что ледники и снег были более распространенными.

Сначала исследованные породы поставили ученых в тупик, поскольку размытие фрагментов скальных пород едва выражено, а отложения полны мелких элементов и минералов, которые вода должна была вымыть. Однако этого не произошло. Это навело на мысль – если на Марсе и бурлили реки, то лишь незначительную часть года. Все указывает на низкие планетарные температуры, на грани замерзания воды.



Кратер Гейла сегодня / Фото National Geographic

Исследователи из Университета Райса начали искать похожие места на Земле. Они посетили Антарктиду, Гавайи и Исландию. И именно в Исландии, где много базальтовых скал и среднегодовая температура не превышает 3 градуса по Цельсию, они обнаружили медленные ручьи, русла которых напоминают поверхность кратера Гейла.



Современная Исландия – так выглядел кратер Гейла 3 миллиарда лет назад / Фото EurekAlert

На основе этих данных был сделан вывод, что 3 миллиарда лет назад Марс был миром льда, который колебался между антарктическим холодом и исландской оттепелью.