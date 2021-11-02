По данным ресурса CoinMarketCap, криптовалюта Squid достигла пиковой стоимости 2861 доллар за токен, а затем упала фактически до нуля (0,003 доллара). Такой вид мошенничества заключается в том, что создатели криптовалюты быстро переводят свои активы в реальные деньги, истощая пул ликвидности на бирже.

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Что известно о криптовалюте Squid

Криптовалюта Squid была запущена на прошлой неделе. На ее неблагонадежность указывал целый ряд факторов, включая сайт трехнедельной давности, заполненный текстом, который содержал массу орфографических и грамматических ошибок.

Ресурс SquidGame.cash исчез, как и все связанные с криптовалютой страницы в социальных сетях. Среди других "тревожных звоночков" отмечался тот факт, что пользователи не могли оставлять сообщения в Telegram-канале и отвечать на сообщения от твиттер-аккаунта криптовалюты.

Однако главным поводом для опасений было то, что никто из инвесторов, кто купил криптовалюту, не мог ее продать. Но это не помешало ведущим информационным агентствам публиковать восторженные заголовки о том, как новая монета взлетела на 83 000% за несколько дней.

Аферы на хайповых темах

Это не первый и точно не последний пример того, как мошенники используют поп-культуру и крипторынок для привлечения внимания широких масс к своему продукту. Аналогичная ситуация произошла в начале этого года с криптовалютой Mando, которая использовала изображение из сериала Disney+ "Мандалорец". К сожалению, всегда находятся те, кто глотает наживку злоумышленников.

Как не попасть на крючок мошенников

Самое важное, на что стоит обращать внимание при покупке новой криптовалюты, это возможность ее продать. Если продать монеты невозможно, как это было в случае со Squid, какая разница, насколько высока их стоимость? Криптовалюта стоит столько, сколько кто-то готов за нее заплатить. А если ее нельзя продать, значит вас обманывают.