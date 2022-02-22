Так произошло и на этот раз: в 1999 году на территории Португалии были обнаружены кости, которые идентифицировали как остатки Baryonyx walkeri. Барионикс – это спинозавр, который жил 130 - 125 миллионов лет назад. Но последние исследования свидетельствуют, что классификация оказалась ошибочной, и 23 года назад в Португалии нашли новый вид динозавров.

Интересное на сайте У Великой Китайской стены нашли кости птиц, которым десятки миллионов лет



Реконструкция скелета с демонстрацией фрагментов костей, которые нашли в Португалии / Фото PLOS ONE

Интересное о находке

Спинозавры – это динозавры из семейства тероподов. Они были одними из самых крупных хищников, которые ходили по поверхности нашей планеты. Среди других животных их отличала адаптация к воде. Вероятно, большую долю своей жизни спинозавры проводили в реках и озерах. Даже их пасть напоминает челюсти крокодилов.

Окаменелые кости, найденные в Португалии в 1999 году, представляли собой фрагменты позвоночника, ребер, зубов, челюстей, правой лопатки и других частей скелета. Тогда ученые решили, что перед ними Baryonyx walkeri. Но теперь исследователи уверены, что это не так.

Новые тщательные исследования сконцентрировались на фрагменте нижней челюсти. Оказалось, что она была прямой, а не изогнутой, как у других спинозавров. Также был обнаружен уникальный костный гребень и мышечные выступы, которые отсутствуют у барионикса. Животное имело длину около 9 метров и жило 125 миллионов лет назад. Отличие от других спинозавров позволило утверждать, что кости принадлежат новому виду, получившему название Iberospinus natarioi. Ибероспинус занимает промежуточное место между динозаврами Tetanurae и Spinosauridae.