За последнюю пятилетку Китай выполнил 152 запуска в космос, что превышает количество пусков любой другой страны. Следующую пятилетку страна начнет с более чем 40 запусков, включая вывод на орбиту базового модуля будущей космической станции.

Китайский проект пилотируемой космической станции войдет в критическую стадию и станет приоритетом космической программы в течение года. Об этом заявил представитель китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, пишет scmp.com.

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Что известно

Основной модуль первой космической станции "Тяньгун" будет запущен весной ракетой-носителем "Чанчжэн-5" – новой тяжелой ракетой, успешно испытанной в конце прошлого года. Строительство станции планируется завершить в конце 2022 года. Для этого понадобится 12 запусков.

По сообщениям государственных СМИ Китая, космонавты уже готовятся к миссии и к будущим исследовательским работам на орбите. Также космическая программа включает подготовку к полету на месяц с экипажем и постоянное улучшение навигационной системы Beidou.

Забегая далеко вперед, Китай рассчитывает создать лунную пилотируемую орбитальную станцию ​​в 2045 году, но для осуществления этих планов необходимо решить массу технических проблем, в чем США далеко опередили Китай, включая многократное использование частей ракет-носителей.