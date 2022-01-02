2021 год и рекорды Китая: сколько запусков осуществила Поднебесная

Не нужно и повторять, что в последние годы Китай значительно активизировал свою космическую программу. Достаточно лишь взглянуть на количество запусков ракет в 2021 году.

2021 год, если взглянуть на количество космических запусков, выдался рекордным, ведь человечество осуществило 146 запусков ракет-носителей. На "втором месте" 1967 год – 139 пусков, а на "третьем месте" 1971 год – 134 пуска. Поднебесная оказалась рекордсменом в 2021 году, осуществив больше всего космических запусков.

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Пуск Long March 2D 29 декабря 2021 года / Фото Space News

Китай и космос

В 2021 году Китай осуществил 56 космических запусков. Три полета оказались неудачными. Последние два пуска состоялись 29 декабря 2021 года с разницей в несколько часов:

29.12.2021 в 11:13 по Всемирному координированному времени с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Long March 2D. Под главным обтекателем расположился картографический спутник Tianhui-4, который был выведен на орбиту на 498 483 километров и наклоном 89 градусов.

29.12.2021 в 16:43 по Всемирному координированному времени с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель Long March 3B. У ракеты на борту был спутник TJSW-9 (спутник для тестирования коммуникационных технологий). TJSW-9 будет располагаться на геостационарной орбите.

"Второе место" по количеству запусков в 2021 году занимают Соединенные Штаты Америки, которые осуществили 51 пуск (3 были неудачными). Интересно, что из 51 запуска, 31 запуск осуществили ракеты SpaceX Falcon 9.

Чтобы понимать, как возросли возможности Поднебесной, стоит взглянуть в прошлое: