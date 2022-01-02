2021 год, если взглянуть на количество космических запусков, выдался рекордным, ведь человечество осуществило 146 запусков ракет-носителей. На "втором месте" 1967 год – 139 пусков, а на "третьем месте" 1971 год – 134 пуска. Поднебесная оказалась рекордсменом в 2021 году, осуществив больше всего космических запусков.
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Пуск Long March 2D 29 декабря 2021 года / Фото Space News
Китай и космос
В 2021 году Китай осуществил 56 космических запусков. Три полета оказались неудачными. Последние два пуска состоялись 29 декабря 2021 года с разницей в несколько часов:
- 29.12.2021 в 11:13 по Всемирному координированному времени с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Long March 2D. Под главным обтекателем расположился картографический спутник Tianhui-4, который был выведен на орбиту на 498 483 километров и наклоном 89 градусов.
- 29.12.2021 в 16:43 по Всемирному координированному времени с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель Long March 3B. У ракеты на борту был спутник TJSW-9 (спутник для тестирования коммуникационных технологий). TJSW-9 будет располагаться на геостационарной орбите.
Чтобы понимать, как возросли возможности Поднебесной, стоит взглянуть в прошлое:
- В 2010 году Китай осуществил 15 пусков.
- В 2011 и 2012 годах – 19.
- 2013 год – 15.
- 2014 год – 16.
- 2015 год – 19.
- 2016 год – 22.
- 2017 год – 18.
- 2018 год – 39.
- 2019 год – 34.
- 2020 год – 39.
- 2021 год – 56.