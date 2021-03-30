Компания International Data Corporation (IDC) изучила глобальный рынок данных в прошлом году и сделала прогноз на ближайшее будущее. Аналитики обнаружили, что в 2020 году человечество создало 64,2 зеттабайта данных, но сохранило только 2 процента из них.

Сообщается, что в 2020-м темпы роста объемов генерируемых данных резко увеличились. Объясняется это тем, что из-за пандемии началось стремительное развитие платформ дистанционного обучения и удаленной работы. Кроме того, находясь на самоизоляции, пользователи по всему миру стали гораздо активнее потреблять мультимедийный контент.

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Результаты исследования

В прошлом году суммарный объем созданных и скопированных данных достиг 64,2 зеттабайта (1 зеттабайт равен 1021 байт). Однако из всего этого объема для дальнейшего использования сохранено не более двух процентов данных: основное их количество имело временный характер, то есть было впоследствии перезаписано или же служило исключительно для одноразового использования.

Исследование показало, что быстрее всего рос сегмент Интернета вещей.

На втором месте оказались социальные сервисы.

Аналитики также установили, что темпы роста объемов данных, сгенерированных в облаке, уступают темпам роста объемов информации, хранящейся в облачных сервисах.

Данные видеозаписей с камер наблюдения не учитывались.

Эксперты считают, что в период с 2020 по 2025 год показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в плане объемов генерируемой и копируемой информации составит 23 процента.