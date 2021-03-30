В 2020 году человечество создало 64 зеттабайта данных, но сохранило мизерную часть
Компания International Data Corporation (IDC) изучила глобальный рынок данных в прошлом году и сделала прогноз на ближайшее будущее. Аналитики обнаружили, что в 2020 году человечество создало 64,2 зеттабайта данных, но сохранило только 2 процента из них.
Источник:IDC
Сообщается, что в 2020-м темпы роста объемов генерируемых данных резко увеличились. Объясняется это тем, что из-за пандемии началось стремительное развитие платформ дистанционного обучения и удаленной работы. Кроме того, находясь на самоизоляции, пользователи по всему миру стали гораздо активнее потреблять мультимедийный контент.
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Результаты исследования
В прошлом году суммарный объем созданных и скопированных данных достиг 64,2 зеттабайта (1 зеттабайт равен 1021 байт). Однако из всего этого объема для дальнейшего использования сохранено не более двух процентов данных: основное их количество имело временный характер, то есть было впоследствии перезаписано или же служило исключительно для одноразового использования.
- Исследование показало, что быстрее всего рос сегмент Интернета вещей.
- На втором месте оказались социальные сервисы.
- Аналитики также установили, что темпы роста объемов данных, сгенерированных в облаке, уступают темпам роста объемов информации, хранящейся в облачных сервисах.
- Данные видеозаписей с камер наблюдения не учитывались.
Эксперты считают, что в период с 2020 по 2025 год показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в плане объемов генерируемой и копируемой информации составит 23 процента.
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