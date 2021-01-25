Прошлый год принес немало проблем и неприятностей и многие хотели бы просто забыть о нем. Однако есть люди, которые помогут нам не только запомнить все неприятные события, но и пережить их снова в веселой игровой форме.

Источник: 24 канал

Ранее мы уже рассказывали о том, как один энтузиаст создал в компьютерной игре Minecraft целый музей посвященный событиям, которые постигли человечество в 2020 году

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Компьютерная игра про 2020 год

На этот раз другой энтузиаст, по имени Макс, решил создать целую компьютерную игру, основным сеттингом которой являются события, наполнявшие прошлый год. На это ему понадобилось 6 месяцев самостоятельной работы, именно то что нужно, чтобы преодолеть время на карантине.

Начинается 2020 Game с приятной музыки, успокаивающие пейзажи и пения птиц. Но дальше события развиваются, мягко говоря, не очень: пожары, COVID-19, войны за туалетную бумагу и не только, карантин и все прочие несчастья прошлого года.

Разработчик не забыл и о панике вокруг 5G и якобы распространении этой технологией коронавируса. Вам даже придется принять участие в президентской гонке 2020 в США соревнуясь с Байденом и Трампом на короткой дистанции.

Скриншоты из Игры 2020 Game

Где можно сыграть в игру

Сыграть в 2020 Game можно бесплатно: сайдскроллер доступен по этой ссылке и, к сожалению, занимает не так много времени, как сам 2020-й. В конце игры автор заключает, что прошлый год был действительно тяжелым, и выражает надежду на то, что 2021 год будет значительно лучше.

После прохождения игры вы можете вознаградить автора донатом, Макс утверждает, что очень любит создавать компьютерные игры и это был его первый проект, поэтому он собирает деньги, чтобы иметь возможность заниматься этим полноценно. На момент публикации новости автор собрал уже 35 537 долларов из 40 000 запланированных.