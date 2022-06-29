LEO Flight (ранее Urban eVTOL) впервые заявила о себе около года назад. Начали стартап специалист NASA по электрическим двигателям для летающих средств с вертикальным взлетом и посадкой и известный в узких кругах дизайнер спорткаров.

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Предлагаемый дизайн аэротакси на двух пассажиров и водителя снаружи напоминает спортивную машину и легко уместится в гараже. Спасибо за это нужно компактные коробчатые крылья.



LX-1 будет иметь 76 винтов для вертикального взлета / Фото LEO Flight

Главный недостаток коробчатых крыльев – это сравнительно небольшая подъемная сила. Согласно расчетам, подъемная сила начинает держать LEO Coupe с коробчатыми крыльями на скорости более 185 км/ч. Это означает, что аппарат должен достаточно долго двигаться и разгоняться путём пропеллерной тяги, что также означает повышенный расход заряда батарей.



Финальная версия аэромобиля будет иметь 200 винтов / Фото LEO Flight

Выходом из этой ситуации станет использование множества небольших вентиляторов вместо десятка-второго больших пропеллеров.

Преимущество множества небольших двигателей компания видит в низкой токовой нагрузке на каждый из них и на электронику. Это повысит надежность и положительно скажется на весе проводки, в частности, путем меньшего сечения силовых кабелей.

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Доказать это разработчики намерены на альфа-прототипе, который в пилотируемом режиме намерен начать испытывать в августе текущего года.

Рендеры LEO Coupe