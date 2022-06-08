20 миллиардов транзисторов, 5 нанометров и большой недостаток: Apple представила процессор M2
Источник:Apple
Apple поставила на уши весь технологичный мир своим первым процессором М1. Крупнейшие производители пытаются догнать ее, но пока никому это не удалось. Тем временем компания выпускает уже второе поколение чипов – Apple Silicon M2.
Представленная в рамках WWDC 2022 однокристальная система Apple M2 используется в совершенно новом MacBook Air и обновленном MacBook Pro 13. Она призвана заменить M1, однако пока устройства на обоих процессорах будут продавать параллельно.
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Еще больше транзисторов: что известно об М2
Apple M2 немного больше, чем M1 – это хорошо иллюстрирует схематическая картинка, представленная самой компанией.
Процессоры Apple M1 и М2 в сравнении / Фото Apple
- У платформ несколько отличаются техпроцессы. Оба чипа производятся по 5-нанометровому техпроцессу, однако если прошлогодний имеет 16 миллиардов транзисторов, то новый – 20 миллиардов.
- M2 потребляет меньше энергии, чем M1, но при этом производительность выше: надбавка в CPU – 18 процентов, в GPU – 35 процентов.
- Восьмиядерный CPU нового процессора представлен четырьмя высокопроизводительными ядрами с 16 мегабайтами общей кэш-памяти и четырьмя энергоэффективными с 4 мегабайтами общего кэша.
- 10-ядерный GPU получил больше кэш-памяти, чем у GPU M1, а его производительность – 3,6 TFLOPS.
- Также в конфигурации SoC 16-ядерный нейронный процессор для ускорения задач искусственного интеллекта и так называемый "медиа-движок" для аппаратного декодирования видео, в том числе H.264, HEVC и ProRes расширением до 8К. Это важно для тех, кто профессионально работает с видео.
- Наконец, SoC поддерживает до 24 гигабайт унифицированной памяти (LPDDR5) с пропускной способностью 100 гигабитов в секунду.
Основные характеристики Apple M2 / Фото Apple
Что не так
Несмотря на все свои преимущества, новый процессор от Apple до сих пор имеет один существенный недостаток, на который жалуются некоторые пользователи. Он, как и М1, по-прежнему поддерживает подключение только одного внешнего монитора.
Как можно понять из опубликованных технических характеристик ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro 13, оба поддерживают только один внешний монитор с разрешением до 6К и частотой обновления 60 герц.
Более дорогие 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro поддерживают до двух внешних дисплеев с чипом M1 Pro и до четырех с чипом M1 Max. Судя по всему, в этом году компания пошла по тому же пути и позволит подключение большего количества экранов только в моделях чипов М2 Pro и Max.