Представленная в рамках WWDC 2022 однокристальная система Apple M2 используется в совершенно новом MacBook Air и обновленном MacBook Pro 13. Она призвана заменить M1, однако пока устройства на обоих процессорах будут продавать параллельно.

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Еще больше транзисторов: что известно об М2

Apple M2 немного больше, чем M1 – это хорошо иллюстрирует схематическая картинка, представленная самой компанией.



Процессоры Apple M1 и М2 в сравнении / Фото Apple

У платформ несколько отличаются техпроцессы. Оба чипа производятся по 5-нанометровому техпроцессу, однако если прошлогодний имеет 16 миллиардов транзисторов, то новый – 20 миллиардов.

M2 потребляет меньше энергии, чем M1, но при этом производительность выше: надбавка в CPU – 18 процентов, в GPU – 35 процентов.

Восьмиядерный CPU нового процессора представлен четырьмя высокопроизводительными ядрами с 16 мегабайтами общей кэш-памяти и четырьмя энергоэффективными с 4 мегабайтами общего кэша.

10-ядерный GPU получил больше кэш-памяти, чем у GPU M1, а его производительность – 3,6 TFLOPS.

Также в конфигурации SoC 16-ядерный нейронный процессор для ускорения задач искусственного интеллекта и так называемый "медиа-движок" для аппаратного декодирования видео, в том числе H.264, HEVC и ProRes расширением до 8К. Это важно для тех, кто профессионально работает с видео.

Наконец, SoC поддерживает до 24 гигабайт унифицированной памяти (LPDDR5) с пропускной способностью 100 гигабитов в секунду.



Основные характеристики Apple M2 / Фото Apple

Что не так

Несмотря на все свои преимущества, новый процессор от Apple до сих пор имеет один существенный недостаток, на который жалуются некоторые пользователи. Он, как и М1, по-прежнему поддерживает подключение только одного внешнего монитора.

Как можно понять из опубликованных технических характеристик ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro 13, оба поддерживают только один внешний монитор с разрешением до 6К и частотой обновления 60 герц.

Более дорогие 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro поддерживают до двух внешних дисплеев с чипом M1 Pro и до четырех с чипом M1 Max. Судя по всему, в этом году компания пошла по тому же пути и позволит подключение большего количества экранов только в моделях чипов М2 Pro и Max.