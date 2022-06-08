Представленная в рамках WWDC 2022 однокристальная система Apple M2 используется в совершенно новом MacBook Air и обновленном MacBook Pro 13. Она призвана заменить M1, однако пока устройства на обоих процессорах будут продавать параллельно.
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Еще больше транзисторов: что известно об М2
Apple M2 немного больше, чем M1 – это хорошо иллюстрирует схематическая картинка, представленная самой компанией.
Процессоры Apple M1 и М2 в сравнении / Фото Apple
- У платформ несколько отличаются техпроцессы. Оба чипа производятся по 5-нанометровому техпроцессу, однако если прошлогодний имеет 16 миллиардов транзисторов, то новый – 20 миллиардов.
- M2 потребляет меньше энергии, чем M1, но при этом производительность выше: надбавка в CPU – 18 процентов, в GPU – 35 процентов.
- Восьмиядерный CPU нового процессора представлен четырьмя высокопроизводительными ядрами с 16 мегабайтами общей кэш-памяти и четырьмя энергоэффективными с 4 мегабайтами общего кэша.
- 10-ядерный GPU получил больше кэш-памяти, чем у GPU M1, а его производительность – 3,6 TFLOPS.
- Также в конфигурации SoC 16-ядерный нейронный процессор для ускорения задач искусственного интеллекта и так называемый "медиа-движок" для аппаратного декодирования видео, в том числе H.264, HEVC и ProRes расширением до 8К. Это важно для тех, кто профессионально работает с видео.
- Наконец, SoC поддерживает до 24 гигабайт унифицированной памяти (LPDDR5) с пропускной способностью 100 гигабитов в секунду.
Основные характеристики Apple M2 / Фото Apple
Что не так
Несмотря на все свои преимущества, новый процессор от Apple до сих пор имеет один существенный недостаток, на который жалуются некоторые пользователи. Он, как и М1, по-прежнему поддерживает подключение только одного внешнего монитора.
Как можно понять из опубликованных технических характеристик ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro 13, оба поддерживают только один внешний монитор с разрешением до 6К и частотой обновления 60 герц.
Более дорогие 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro поддерживают до двух внешних дисплеев с чипом M1 Pro и до четырех с чипом M1 Max. Судя по всему, в этом году компания пошла по тому же пути и позволит подключение большего количества экранов только в моделях чипов М2 Pro и Max.