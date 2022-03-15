20 лет SpaceX: Илон Маск вспомнил историю компании и поздравил с юбилеем

15 марта 2022 , 14:09
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Илон Маск

SpaceX была основана 14 марта 2002 года и вчера она отметила свое 20-летие. По этому случаю компания опубликовала праздничное видео.

"Сегодня мы празднуем основание SpaceX и 20 лет достижений этой невероятной команды – мы создаем будущее, от которого все можем быть в восторге", — говорится в сообщении SpaceX. К нему в своем твитере компания прикрепила видео с памятными моментами.

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SpaceX 20 лет

Поздравляем команду SpaceX со всем, чего вы достигли!
– написал Илон Маск, процитировав оригинальный твит.

В ролике собрали видеозаписи запусков ракет, вырезки из интервью Маска, рабочие процессы и много радостных возгласов работников – от самого начала до самых новых достижений. Завершается видео планами ракеты Starship.

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Что известно о SpaceX

  • Это американская частная аэрокосмическая компания, занимающаяся строительством космического транспорта и предоставлением космических транспортных услуг.
  • Ее главной целью является удешевление вывода грузов и людей на орбиту и колонизация Марса в будущем.
  • Еще одним известным ее продуктом, является космический интернет Starlink, доступный в любой точке мира благодаря огромному количеству спутников, запущенных на орбиту Земли. Недавно он появился в Украине.
  • SpaceX является производителем ряда ракет-носителей, в частности, семейства Falcon и двигателей для них, а также космических кораблей Dragon (в грузовом и пилотируемом вариантах).
Автор: Олександр Гайдамашко