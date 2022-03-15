"Сегодня мы празднуем основание SpaceX и 20 лет достижений этой невероятной команды – мы создаем будущее, от которого все можем быть в восторге", — говорится в сообщении SpaceX. К нему в своем твитере компания прикрепила видео с памятными моментами.

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SpaceX 20 лет

Поздравляем команду SpaceX со всем, чего вы достигли!

– написал Илон Маск, процитировав оригинальный твит.

В ролике собрали видеозаписи запусков ракет, вырезки из интервью Маска, рабочие процессы и много радостных возгласов работников – от самого начала до самых новых достижений. Завершается видео планами ракеты Starship.

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