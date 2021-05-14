Марк родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс штата Нью-Йорк в семье врачей. В 10 лет отец подарил ему первый компьютер, а в 22 года Цукерберг младший стал самым молодым миллиардером.

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Интересные факты из жизни Марка Цукерберга, о которых вы могли не знать

Интерес к программированию у Марка с детства. Свой первый авторский проект он сделал в 11 лет. Это был мессенджер под названием ZuckNet, сообщавший его отцу-стоматологу о визитах пациентов.

Любимая цитата Цукерберга авторства Пикассо: "Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более".

У Марка совместный бизнес с Илоном Маском и Эштоном Кутчером – в 2012 году все они вложились в Vicarious, проект по изучению неокортекса человеческого мозга с целью перевода его функций в компьютерный код.

Свою будущую жену Марк впервые увидел в очереди в туалет. Дело было на студенческой вечеринке.



"Марк выглядел как настоящий ботаник – в руках у него был пивной бокал с шутливым надписью, понятной только айтишникам", – позже вспоминала Присцилла Чан.



Цукерберг, как известно, носит незаметные простые вещи – футболки, кофты, джинсы. Однако на них не экономит: те же футболки стоят в среднем 500 долларов.

Обучение в Гарвардском колледже Цукерберг не завершил. Он покинул его, чтобы заниматься проектом thefacebook.

Марк – на правах главного – сделал так, что его аккаунт в Facebook нельзя заблокировать.

В 2011 году Цукерберг решил стать вегетарианцем, с одним "но" – есть мясо только убитых лично им животных. Слова он подкрепил действиями: лишал жизни свиней, коз, и более того, подавал мясо своих жертв гостям. Глава Twitter Джек Дорси рассказывал, как Марк при нем убил козу, а потом угощал друзей блюдами из нее.

Цукерберг, по подсчетам журналистов, зарабатывает за час более 1,7 миллиона долларов. Состояние Цукерберга (по данным Forbes на август 2020 года) превысило 100 миллиардов долларов.

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Любимый сериал Цукерберга – "Западное крыло", который шел в эфире NBC в первой половине нулевых. Именно создатель "Крыла" Аарон Соркин затем снял фильм "Социальная сеть" – о становлении Facebook. Марк в целом одобрил фильм лишь добавив, что реальность была не столь яркой, как на экране. "Мы просто сидели и шесть лет писали код", – сказал он.

Цукерберг не различает некоторые цвета (красный и зеленый). По этой причине логотип Facebook синего цвета.

Учась в школе, Марк вместе с приятелем Адамом Дианжело написал программу Synapse Media Player – плеер, способный определять музыкальные пристрастия пользователя и формировать плейлисты под его вкус. В итоге к ребятам обратились с Microsoft с предложением купить Synapse Media Player за 950 тысяч долларов. Было поставлено условие: после школы Марк и Адам пойдут работать к ним. У Цукерберга были другие планы, он хотел продолжить обучение, поэтому от предложения Microsoft отказался.

Безопасность Цукерберга из года в год обходится все дороже. За последние годы расходы на это выросли в несколько раз и составляют в общей сложности более 23 миллионов долларов в год.

В феврале 2019 года Цукерберг за сутки разбогател на 6,2 миллиарда долларов. Произошло это после публикации годового отчета Facebook.

Первое слово, которое сказала дочь Марка, было "Бист". Так зовут собаку Марка, венгерскую овчарку, которая является полноценным членом семьи и хорошо известна фанатам.



Многомиллиардное состояние Цукерберг особо не тратит, а если и тратит, то с умом. Например, инвестирует в недвижимость. В 2011 году он приобрел за 7 миллионов долларов огромный дом. Причем обошелся без услуг риэлтора. Далее, войдя во вкус, купил еще четыре особняка по соседству. Цена вопроса неизвестна, но сообщалось, что в реконструкцию Марк вложил дополнительные 30 миллионов. Это не все. Пять лет назад основатель Facebook стал владельцем большого куска земли на одном из Гавайских островов. Стоило это ему 100 миллионов. А несколько лет назад Марк прикупил еще два особняка общей стоимостью 59 миллионов долларов.

Цукерберг имеет страсть к языкам. Он выучил французский, иврит, латынь, древнегреческий. А после женитьбы освоил китайский, чтобы было легче общаться с семьей жены.

Марк появился во втором эпизоде 22 сезона "Симпсонов", вышедшем в октябре 2010 года. Роль он также озвучил самостоятельно.

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В 2013 году Цукерберг отдал на благотворительность почти миллиард – 992 миллионов долларов.