Марк родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс штата Нью-Йорк в семье врачей. В 10 лет отец подарил ему первый компьютер, а в 22 года Цукерберг младший стал самым молодым миллиардером.
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Интересные факты из жизни Марка Цукерберга, о которых вы могли не знать
- Интерес к программированию у Марка с детства. Свой первый авторский проект он сделал в 11 лет. Это был мессенджер под названием ZuckNet, сообщавший его отцу-стоматологу о визитах пациентов.
- Любимая цитата Цукерберга авторства Пикассо: "Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более".
- У Марка совместный бизнес с Илоном Маском и Эштоном Кутчером – в 2012 году все они вложились в Vicarious, проект по изучению неокортекса человеческого мозга с целью перевода его функций в компьютерный код.
- Свою будущую жену Марк впервые увидел в очереди в туалет. Дело было на студенческой вечеринке.
"Марк выглядел как настоящий ботаник – в руках у него был пивной бокал с шутливым надписью, понятной только айтишникам", – позже вспоминала Присцилла Чан.
- Цукерберг, как известно, носит незаметные простые вещи – футболки, кофты, джинсы. Однако на них не экономит: те же футболки стоят в среднем 500 долларов.
- Обучение в Гарвардском колледже Цукерберг не завершил. Он покинул его, чтобы заниматься проектом thefacebook.
- Марк – на правах главного – сделал так, что его аккаунт в Facebook нельзя заблокировать.
- В 2011 году Цукерберг решил стать вегетарианцем, с одним "но" – есть мясо только убитых лично им животных. Слова он подкрепил действиями: лишал жизни свиней, коз, и более того, подавал мясо своих жертв гостям. Глава Twitter Джек Дорси рассказывал, как Марк при нем убил козу, а потом угощал друзей блюдами из нее.
- Цукерберг, по подсчетам журналистов, зарабатывает за час более 1,7 миллиона долларов. Состояние Цукерберга (по данным Forbes на август 2020 года) превысило 100 миллиардов долларов.
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- Любимый сериал Цукерберга – "Западное крыло", который шел в эфире NBC в первой половине нулевых. Именно создатель "Крыла" Аарон Соркин затем снял фильм "Социальная сеть" – о становлении Facebook. Марк в целом одобрил фильм лишь добавив, что реальность была не столь яркой, как на экране. "Мы просто сидели и шесть лет писали код", – сказал он.
- Цукерберг не различает некоторые цвета (красный и зеленый). По этой причине логотип Facebook синего цвета.
- Учась в школе, Марк вместе с приятелем Адамом Дианжело написал программу Synapse Media Player – плеер, способный определять музыкальные пристрастия пользователя и формировать плейлисты под его вкус. В итоге к ребятам обратились с Microsoft с предложением купить Synapse Media Player за 950 тысяч долларов. Было поставлено условие: после школы Марк и Адам пойдут работать к ним. У Цукерберга были другие планы, он хотел продолжить обучение, поэтому от предложения Microsoft отказался.
- Безопасность Цукерберга из года в год обходится все дороже. За последние годы расходы на это выросли в несколько раз и составляют в общей сложности более 23 миллионов долларов в год.
- В феврале 2019 года Цукерберг за сутки разбогател на 6,2 миллиарда долларов. Произошло это после публикации годового отчета Facebook.
- Первое слово, которое сказала дочь Марка, было "Бист". Так зовут собаку Марка, венгерскую овчарку, которая является полноценным членом семьи и хорошо известна фанатам.
- Многомиллиардное состояние Цукерберг особо не тратит, а если и тратит, то с умом. Например, инвестирует в недвижимость. В 2011 году он приобрел за 7 миллионов долларов огромный дом. Причем обошелся без услуг риэлтора. Далее, войдя во вкус, купил еще четыре особняка по соседству. Цена вопроса неизвестна, но сообщалось, что в реконструкцию Марк вложил дополнительные 30 миллионов. Это не все. Пять лет назад основатель Facebook стал владельцем большого куска земли на одном из Гавайских островов. Стоило это ему 100 миллионов. А несколько лет назад Марк прикупил еще два особняка общей стоимостью 59 миллионов долларов.
- Цукерберг имеет страсть к языкам. Он выучил французский, иврит, латынь, древнегреческий. А после женитьбы освоил китайский, чтобы было легче общаться с семьей жены.
- Марк появился во втором эпизоде 22 сезона "Симпсонов", вышедшем в октябре 2010 года. Роль он также озвучил самостоятельно.
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- В 2013 году Цукерберг отдал на благотворительность почти миллиард – 992 миллионов долларов.
- В апреле 2019 года Марк рассказал в Instagram о своем изобретении, которое помогает его жене высыпаться. Речь, по сути, о будильнике – коробке, которая излучает мягкий цвет между шестью и семью часами утра. "С тех пор, как у нас появились дети, Присцилле сложно спать всю ночь. Она часто просыпается, смотрит на часы, чтобы узнать, скоро ли проснутся дети, и дальше не может заснуть. Поэтому я придумал эту "коробку для сна". Она не показывает время, и если Присцилла просыпается и не видит свет, то понимает, что можно спать дальше", – написал Марк в посте, сопроводив текст фотографией девайса. По его словам, цель была достигнута: Присцилла стала высыпаться.