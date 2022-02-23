19 соседних галактик: космический телескоп "Джеймс Уэбб" получил первую задачу
Источник:Space
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) продолжает проходить процесс настройки и калибровки, который будет длиться около месяца. Сразу после этого он займется исследованием 19 галактик, расположенных по соседству с Млечным путем.
Ученые ожидают, что обсерватория позволит получить новую информацию о соседних галактиках, а также расскажет больше об истории этой части Вселенной.
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Зачем учёным эта информация
Ожидается, что снимки глубокого космоса, которые сделает JWST в инфракрасном диапазоне, помогут ученым получить больше данных о процессе образования звезд в галактиках, влияющих на них сильных ветрах, а также зрелых звездах, которые могут скрываться в спиральных галактиках. Работа в этом направлении начнется, когда космическая обсерватория закончит процесс калибровки научных устройств и они будут полностью приведены в рабочее состояние.
Телескоп продолжают настраивать
Сейчас телескоп "Джеймс Уэбб" находится в середине периода ввода в эксплуатацию. Команда инженеров сосредоточена на том, чтобы выровнять 18 шестиугольных элементов основного зеркала, а также произвести калибровку других инструментов. Согласно имеющимся данным, эта работа продвигается в соответствии с намеченным планом и к лету этого года обсерватория приступит к научным наблюдениям.
JWST охватывает много разных фаз жизненного цикла звезд – все в огромном разрешении. Уэбб покажет звездообразование на ранних стадиях, когда газ разрушается, образуя звезды и нагревая окружающую пыль,
– сообщила Дженис Ли, главная научная сотрудница Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).
Другие задачи "Джеймса Уэбба"
- Среди прочего, телескоп поможет в поиске районов галактик, которые заполнены пылью и богаты формируемыми звездами, но которые при этом трудно определить в других диапазонах волн, кроме инфракрасного.
- Обсерватория поможет определить возраст звездных популяций для построения более надежных статистических моделей формирования галактик, а также позволит более подробно изучить роль космической пыли в формировании галактик.
Интересные факты о телескопе "Джеймс Уэбб"
- Запуск главного космического "долгостроя" состоялся 25 декабря 2021 года. Дата старта неоднократно переносилась по тем или иным причинам.
- Во время проведения маневров корректировка траектории "Джеймс Уэбб" смогла сэкономить топливо, а потому будет работать дольше, чем рассчитывали ранее.
- Телескоп Джеймс Уэбб начали строить еще 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.
- Путешествие телескопа с Земли к точке Лагранжа L2 длилось 29 дней.