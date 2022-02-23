Ученые ожидают, что обсерватория позволит получить новую информацию о соседних галактиках, а также расскажет больше об истории этой части Вселенной.

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Зачем учёным эта информация

Ожидается, что снимки глубокого космоса, которые сделает JWST в инфракрасном диапазоне, помогут ученым получить больше данных о процессе образования звезд в галактиках, влияющих на них сильных ветрах, а также зрелых звездах, которые могут скрываться в спиральных галактиках. Работа в этом направлении начнется, когда космическая обсерватория закончит процесс калибровки научных устройств и они будут полностью приведены в рабочее состояние.

Телескоп продолжают настраивать

Сейчас телескоп "Джеймс Уэбб" находится в середине периода ввода в эксплуатацию. Команда инженеров сосредоточена на том, чтобы выровнять 18 шестиугольных элементов основного зеркала, а также произвести калибровку других инструментов. Согласно имеющимся данным, эта работа продвигается в соответствии с намеченным планом и к лету этого года обсерватория приступит к научным наблюдениям.

JWST охватывает много разных фаз жизненного цикла звезд – все в огромном разрешении. Уэбб покажет звездообразование на ранних стадиях, когда газ разрушается, образуя звезды и нагревая окружающую пыль,

– сообщила Дженис Ли, главная научная сотрудница Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).

Другие задачи "Джеймса Уэбба"

Среди прочего, телескоп поможет в поиске районов галактик, которые заполнены пылью и богаты формируемыми звездами, но которые при этом трудно определить в других диапазонах волн, кроме инфракрасного.

Обсерватория поможет определить возраст звездных популяций для построения более надежных статистических моделей формирования галактик, а также позволит более подробно изучить роль космической пыли в формировании галактик.

Интересные факты о телескопе "Джеймс Уэбб"

Запуск главного космического "долгостроя" состоялся 25 декабря 2021 года. Дата старта неоднократно переносилась по тем или иным причинам.

Во время проведения маневров корректировка траектории "Джеймс Уэбб" смогла сэкономить топливо, а потому будет работать дольше, чем рассчитывали ранее.

Телескоп Джеймс Уэбб начали строить еще 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Путешествие телескопа с Земли к точке Лагранжа L2 длилось 29 дней.

Кстати, мы сравнили "Джеймс Уэбб" с другим известным аппаратом – "Хабблом" – и рассказали об этом в отдельном материале.