19-летний студент следит за богатейшими людьми мира: Илон Маск пробует купить свою приватность

19-летний Джек Суини разработал программу для отслеживания траектории полета самолетов на основе открытых данных. Он настроил ее на Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей.

О реакции других известных имен ничего неизвестно, однако Илон Маск стараний не оценил. Он попросил удалить программу, поскольку она может представлять угрозу для жизни. А дальше начались настоящие торги, ставки только растут.

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Что происходит

Суини не просто создал программное обеспечение, но и начал публиковать местоположение самолетов в твиттере.

Всего существует 15 учетных записей – отдельных для каждой цели отслеживания.

Аккаунты быстро набрали популярность. Сейчас у страницы Маска более 117 тысяч подписчиков – она самая популярная среди всех.

Когда глава Tesla об этом узнал, он лично связался со студентом через личные сообщения в твиттере и попросил удалить страницу его самолета.

Предприниматель мотивировал это тем, что ему "не нравится идея быть застреленным психом".

Разработчик ПО ответил через семь часов.

Да, я могу [удалить страницу], но это будет стоить вам Model 3,

– написал Маску Джек Суини.

Тогда Маск поинтересовался, сколько Суини зарабатывает на этих страницах. Оказалось, что сумма не превышает 20 долларов в месяц. Миллиардер в ответ предложил 5000 долларов за удаление страниц. Парень не растерялся и шутливо предложил добавить к цифре еще один ноль, намекая на 50 000 долларов. Это, по его словам, "было бы большой поддержкой в колледже" и, возможно, позволило бы получить собственный автомобиль. Маск сказал, что подумает об этом.

Закончилось все тем, что во время последнего обращения студент отказался от чека и попросил взять его на стажировку. Маск ничего не ответил. До сих пор он не заплатил Суини ни цента. Страница в твиттере все еще работает.

Информация, публикуемая в учетных записях, не секретна. Согласно данным СМИ, детство Суини прошло с отцом, работавшим в авиационной промышленности. У него было время научиться отслеживать передвижения самолетов. Он определял тип лайнера и сопоставлял с данными в сети, которые находятся в открытом доступе.