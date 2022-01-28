О реакции других известных имен ничего неизвестно, однако Илон Маск стараний не оценил. Он попросил удалить программу, поскольку она может представлять угрозу для жизни. А дальше начались настоящие торги, ставки только растут.
Интересно Илон Маск отчитался перед инвесторами о судьбе Cybertruck, дешевой Tesla и роботе-гуманоиде
Что происходит
- Суини не просто создал программное обеспечение, но и начал публиковать местоположение самолетов в твиттере.
- Всего существует 15 учетных записей – отдельных для каждой цели отслеживания.
- Аккаунты быстро набрали популярность. Сейчас у страницы Маска более 117 тысяч подписчиков – она самая популярная среди всех.
- Когда глава Tesla об этом узнал, он лично связался со студентом через личные сообщения в твиттере и попросил удалить страницу его самолета.
- Предприниматель мотивировал это тем, что ему "не нравится идея быть застреленным психом".
- Разработчик ПО ответил через семь часов.
Да, я могу [удалить страницу], но это будет стоить вам Model 3,
– написал Маску Джек Суини.
Тогда Маск поинтересовался, сколько Суини зарабатывает на этих страницах. Оказалось, что сумма не превышает 20 долларов в месяц. Миллиардер в ответ предложил 5000 долларов за удаление страниц. Парень не растерялся и шутливо предложил добавить к цифре еще один ноль, намекая на 50 000 долларов. Это, по его словам, "было бы большой поддержкой в колледже" и, возможно, позволило бы получить собственный автомобиль. Маск сказал, что подумает об этом.
Закончилось все тем, что во время последнего обращения студент отказался от чека и попросил взять его на стажировку. Маск ничего не ответил. До сих пор он не заплатил Суини ни цента. Страница в твиттере все еще работает.