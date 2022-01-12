19-летний хакер взломал электромобили Tesla по всему миру

19-летний хакер из Германии утверждает, что получил доступ к некоторым функциям электромобилей Tesla, принадлежащим людям по всему миру. Теперь ему доступно управление машинами.

Всего под контролем Дэвида Коломбо более двух десятков автомобилей. Он может отключить режим Sentry Mode, открыть дверь, открыть окна, завести машину с помощью дистанционного управления, включить громкую музыку, включать и выключать разные световые индикаторы. Однако нет полного контроля над рулем и не может управлять движением автомобиля удаленно.

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Что известно

Доступ был получен не из-за уязвимости в инфраструктуре Tesla, а из-за использования владельцами сторонних сервисов и ключей API.

По словам хакера, все доступные ему действия можно выполнить без ведома владельца.

Он также может видеть точное расположение автомобиля.

Первоначально Коломбо написал о том, что контролирует 20 машин.

"Итак, теперь у меня есть полное удаленное управление более 20 автомобилями Tesla в 10 странах, и, кажется, нет возможности найти владельцев и сообщить им об этом…" – таким было первое сообщение Дэвида Коломбо в твиттере.

Позже это количество увеличилось до 25 в 13 странах, о чем хакер также сообщил в одном из следующих твитов. Кроме того, он подтвердил изданию Drive Tesla, что по крайней мере один из взломанных автомобилей находится в Китченере, Онтарио.

К счастью, Коломбо говорит, что не собирается использовать свой доступ для ущерба. Напротив – хочет связаться с владельцами автомобилей, чтобы они знали, как лучше защитить свои аккаунты. Однако, пока не смог придумать, как это сделать. 11 января он рассказал о том, что сотрудничает с компанией Tesla в этом вопросе, однако, когда поступит исправление, неизвестно.