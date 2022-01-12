Всего под контролем Дэвида Коломбо более двух десятков автомобилей. Он может отключить режим Sentry Mode, открыть дверь, открыть окна, завести машину с помощью дистанционного управления, включить громкую музыку, включать и выключать разные световые индикаторы. Однако нет полного контроля над рулем и не может управлять движением автомобиля удаленно.

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Что известно

Доступ был получен не из-за уязвимости в инфраструктуре Tesla, а из-за использования владельцами сторонних сервисов и ключей API.

По словам хакера, все доступные ему действия можно выполнить без ведома владельца.

Он также может видеть точное расположение автомобиля.

Первоначально Коломбо написал о том, что контролирует 20 машин.

"Итак, теперь у меня есть полное удаленное управление более 20 автомобилями Tesla в 10 странах, и, кажется, нет возможности найти владельцев и сообщить им об этом…" – таким было первое сообщение Дэвида Коломбо в твиттере.

Позже это количество увеличилось до 25 в 13 странах, о чем хакер также сообщил в одном из следующих твитов. Кроме того, он подтвердил изданию Drive Tesla, что по крайней мере один из взломанных автомобилей находится в Китченере, Онтарио.

К счастью, Коломбо говорит, что не собирается использовать свой доступ для ущерба. Напротив – хочет связаться с владельцами автомобилей, чтобы они знали, как лучше защитить свои аккаунты. Однако, пока не смог придумать, как это сделать. 11 января он рассказал о том, что сотрудничает с компанией Tesla в этом вопросе, однако, когда поступит исправление, неизвестно.