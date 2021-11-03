Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, 17-летний парень не просто подделал приложение, но и создал самый большой канал его распространения. Ситуацию прокомментировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Интересно Создателю фейкового приложения "Дия" предложили стажировку в Минцифре

Что известно

Через чаты можно было:

за 200 гривен получить доступ к фейковому приложению "Дия",

300 гривен стоило оформление поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19,

за 100 грн предлагали фальшивое водительское удостоверение.

На его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек,

– говорит Игорь Клименко.

Система работала по новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, который генерировал веб-страницу, имитирующую "Дия". Там можно менять любую информацию о себе. Кроме этого, платформа выдавала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу успешной валидации.

Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание,

– добавил глава Нацполиции.

Напомним, предыдущему обвиняемому в подделке приложения "Дия", которого задержали 27 октября, предложили стажировку в Минцифре. Михаил Федоров лично прокомментировал эту информацию и объяснил, почему было принято такое решение.