Документы Фрэнсис Хауген содержат данные о предвзятой политике соцсети и вреде ее алгоритмов. Именно поэтому исследования журналистов были направлены на подтверждение или опровержение этой информации.

Интересно Экс-сотрудница Facebook сообщила правительству США о "потенциальных уголовных преступлениях" компании

Что показали расследования

Сейчас в сети уже есть как минимум 20 статей, которые рассказывают о результатах расследований. В частности такие:

Материал CNN о том, что Facebook хорошо знает о торговле людьми через соцсеть , но не модерирует опасные публикации.

, но не модерирует опасные публикации. Статья NBC News с заголовком "Что Facebook знал о том, как он радикализировал пользователей", в которой рассказывается о продвижении радикальных сообществ алгоритмами компании.

"Facebook мало что сделал для модерации постов в самых жестоких странах мира", – заголовок Politico.

"Facebook Inc. знает в мельчайших деталях, что ее платформы пронизаны недостатками, которые наносят вред, часто способами, полностью понятными только компании", – The Wall Street Journal.

Кроме того, журналисты выяснили, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с "ложной информацией и кликбейтами", а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

Facebook в свою очередь все обвинения отвергает. И заявляет, что СМИ неправильно интерпретируют слитые документы.

Напомним: