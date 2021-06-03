Huawei Band 6 появились на рынке недавно и уже бьют рекорды продаж. И не зря, ведь часы действительно очень функциональные и предлагают широкий спектр возможностей за довольно не высокую цену.

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Забота о здоровье

Умные часы оснащены технологией TruSeen 4.0, что анализирует частоту сердечных сокращений пользователей круглосуточно. Кроме того, в гаджете впервые реализована возможность постоянного отслеживания уровня насыщенности крови кислородом (SpO2). устройство самостоятельно отслеживает показатель и сигнализирует о снижении уровня SpO2.



Huawei Band 6 умеет измерять уровень SpO2 24/7 / Фото 24 канал

Кроме этого, смарт-часы поддерживают функцию отслеживания менструального цикла, что позволяет женщинам контролировать состояние своего организма и планировать важные жизненные события.

Здоровый сон и отдых

Технология TruSleep 2.0 распознает стадии сна, отслеживает пульс и частоту дыхания во время сна. Она определяет типичные проблемы со сном:

бессонница;

неглубокий сон;

пробуждения ночью и рано утром;

нерегулярный режим сна.

На базе анализа этих показателей часы дают рекомендации по улучшению его качества.

Huawei TruRelax анализирует уровень стресса, а в приложении Huawei Health представлены дыхательные упражнения для успокоения и улучшения ментального здоровья.



Huawei Band 6 постоянно мониторят важные показатели / Фото 24 канал

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Занятия спортом

Huawei Band 6 способны распознавать 96 режимов тренировок и поддерживают профессиональные и кастомизированные режимы тренировок, среди которых:

бег;

ходьба;

катание на велосипеде;

плавание;

занятия на эллиптическом и гребном тренажеры и тому подобное.

Также гаджет поддерживает режим "Скакалка" с отслеживанием последовательно сделанных прыжков, пульса и сердцебиения пользователя, сожженных калорий и других данных.

Одна из особенностей Huawei Band 6 – поддержка алгоритма научных советов по тренировкам TruSport. Он разработан Huawei совместно с экспертами в области спорта и позволяет анализировать физические данные пользователей на основе расширенных параметров.

Алгоритм определяет изменчивость сердечного ритма, максимальное количество потребленного кислорода во время тренировок, необходимое время для восстановления и предоставляет научно обоснованные рекомендации для повышения эффективности тренировок.

Трендовый дизайн и высокая автономность

Huawei Band 6 отличаются дизайном и комфортом пользования. Они оснащены 1,47-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем, который обеспечивает лучший пользовательский опыт и воспроизводит детализированный контент. Рамки смарт-часов уменьшены до 0,75 мм, а полированное изогнутое стекло имеет защитное покрытие.

Еще одно преимущество Huawei Band 6 – срок автономной работы. Он составляет 2 недели при обычном повседневном пользовании или 10 дней – при интенсивном режиме. Магнитное зарядное устройство позволяет зарядить Huawei Band 6 всего за 5 минут. После этого гаджетом можно пользоваться в течение 2 дней.



Автономность функциональных смарт-часов Huawei Band 6 поражает / Фото 24 канал

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Цена и акция

Новые смарт-часы Huawei доступны в Украине в трех цветах:

"Черном" (Graphite Black)

"Розовом" (Sakura Pink)

и "Янтарном" (Amber Sunrise).

Рекомендованная цена Huawei Band 6 – 1 699 гривен.

Акционное предложение. С 31 мая до 6 июня включительно действует специальное предложение: новинку можно приобрести за 1 444 гривны.