Российские блогеры обиделись на Facebook и Instagram – они подают в суд, требуя денег

15 российских блогеров подали коллективный иск против Meta, которую в России признали экстремистской и внесли в список террористов. Они требуют 18 миллионов рублей за "моральные страдания и стрессы".

Иск подали в суд в Москве 12 октября. Сторона обвинения жалуется, что блогеры тратились на отключенную рекламу, потерю подписчиков и недополученные доходы.

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Что известно

В иске говорится, что Meta отключила таргетированную рекламу для российских пользователей 4 марта в своих социальных сетях, включая Instagram и Facebook. Тем самым компания якобы нарушила Гражданский кодекс России, закон "О защите прав потребителей", нанесла ущерб и нарушила их законные интересы.

В результате блогеры стали терять подписчиков и доходы. Кроме того, Meta не вернула деньги, уже заплаченные за рекламные кампании.

Действиями ответчика истцам причинен моральный вред, выраженный в моральных страданиях, стрессе. Истцы вкладывали время, интеллектуальные, финансовые и другие ресурсы для развития своих аккаунтов. После отключения рекламы они были вынуждены искать новые источники, вкладывать дополнительные средства в другие социальные сети,

– говорится в иске.

Общие потери 15 человек, подавших иск за рекламу, якобы составили 3,1 миллиона рублей. Они надеются вернуть их через суд, а также взыскать компенсацию морального вреда – миллион рублей на каждого блогера. Всего истцы надеются получить 18,1 миллионов рублей.