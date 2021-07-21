Как сохранить удовольствие от работы на "удалёнке" – опыт коллектива ASKfm

Не успели мы моргнуть, а на календаре уже 18-й месяц новой реальности, где работа онлайн, переговоры с партнерами в зуме, а новых коллег вы видели только на аватарках в корпоративном чате. Бизнес, который вовремя ушел на удаленную работу, смог быстрее перестроить рабочие процессы под новую реальность. Так поступили все проекты группы Noosphere, что помогло избежать высокого уровня заболеваемости.

Команда ASKfm (анонимная социальная сеть на 348 миллионов пользователей) начала удаленную работу с огромного бума в латиноамериканских странах. Более 1 миллиона пользователей в начале пандемии массово вернулись в свои аккаунты, ностальгируя по общению, которого резко стало не хватать в офлайне.

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Приложение вышло на 1 место в плеймаркете Google в Мексике, в то время, как все сотрудники украинских и латвийского офисов привыкали к работе из дома.

"Самым трудным было в начале удаленной работы перестать работать. Все из-за разницы часовых поясов с Мексикой, где с начала карантина тренд посещаемости взлетел в десятки раз, мы продолжали генерировать идеи и после работы, поскольку понимали, что карантин – это наше время", – Марина, Marketing TL.

Эти 1.5 года удаленной работы оказались продуктивными для команды. Запуск новых публичных и анонимных чатов, пакеты монет и ASKfm-подписка – вот далеко не полный перечень обновлений, которые вышли за время пандемии.

Работа в высоком темпе может быстро привести к снижению производительности. Чтобы сохранить настроение команды, в коллективе проекта появился ряд полезных традиций:

Начинать рабочую неделю с общего звонка;

Каждый день делиться апдейтами с командой;

В конце квартала лично презентовать свои результаты;

Встречаться командой вне работы.

Лучшие корпоративы мы решили провести на природе. Это лучший вариант для безопасного общения в современных реалиях. Часть команды уже вакцинировалась и мы выполняем все условия, чтобы это долгожданное общение было комфортным и безопасным,

– Янис, CEO ASKfm.

Так как офисы проекта расположены в Ирландии, Латвии и Украине, некоторые коллеги не виделись всю пандемию. Было приятно наконец встретить тех, с кем каждый день на связи.

Много говорили о карантине, эмоциональном выгорании, хобби и обсуждали работу!

"У меня вообще не было выгорания. Я настолько люблю то, чем занимаюсь, что даже на встрече с друзьями мы все обсуждаем работу. Что крутого сделали, как решили ту или иную проблему. Это очень мотивирует!" – Денис, Java TL.

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Как не выгореть и продолжить работать с удовольствием

Сидячая работа и карантинные реалии, в которых дорога до "офиса" занимает не более нескольких минут, не оставили сомнений для выбора формата корпоратива. Активные игры, большая территория для прогулок и танцы под общий плейлист.

Встречи командой – важный момент для поддержания позитивного настроя сотрудников. Дух товарищества, общение с глазу на глаз, которого часто не хватает в деловой переписке – то, что важно не потерять, работая удаленно. А те эмоции, которые вы сможете пережить вместе всего за день, совершенно точно помогут вам достигать лучших результатов в работе, понимая друг друга с полуслова.