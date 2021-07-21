Команда ASKfm (анонимная социальная сеть на 348 миллионов пользователей) начала удаленную работу с огромного бума в латиноамериканских странах. Более 1 миллиона пользователей в начале пандемии массово вернулись в свои аккаунты, ностальгируя по общению, которого резко стало не хватать в офлайне.

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Приложение вышло на 1 место в плеймаркете Google в Мексике, в то время, как все сотрудники украинских и латвийского офисов привыкали к работе из дома.

"Самым трудным было в начале удаленной работы перестать работать. Все из-за разницы часовых поясов с Мексикой, где с начала карантина тренд посещаемости взлетел в десятки раз, мы продолжали генерировать идеи и после работы, поскольку понимали, что карантин – это наше время", – Марина, Marketing TL.

Эти 1.5 года удаленной работы оказались продуктивными для команды. Запуск новых публичных и анонимных чатов, пакеты монет и ASKfm-подписка – вот далеко не полный перечень обновлений, которые вышли за время пандемии.

Работа в высоком темпе может быстро привести к снижению производительности. Чтобы сохранить настроение команды, в коллективе проекта появился ряд полезных традиций:

Начинать рабочую неделю с общего звонка;

Каждый день делиться апдейтами с командой;

В конце квартала лично презентовать свои результаты;

Встречаться командой вне работы.

Лучшие корпоративы мы решили провести на природе. Это лучший вариант для безопасного общения в современных реалиях. Часть команды уже вакцинировалась и мы выполняем все условия, чтобы это долгожданное общение было комфортным и безопасным,

– Янис, CEO ASKfm.

Так как офисы проекта расположены в Ирландии, Латвии и Украине, некоторые коллеги не виделись всю пандемию. Было приятно наконец встретить тех, с кем каждый день на связи.

Много говорили о карантине, эмоциональном выгорании, хобби и обсуждали работу!

"У меня вообще не было выгорания. Я настолько люблю то, чем занимаюсь, что даже на встрече с друзьями мы все обсуждаем работу. Что крутого сделали, как решили ту или иную проблему. Это очень мотивирует!" – Денис, Java TL.

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Как не выгореть и продолжить работать с удовольствием

Сидячая работа и карантинные реалии, в которых дорога до "офиса" занимает не более нескольких минут, не оставили сомнений для выбора формата корпоратива. Активные игры, большая территория для прогулок и танцы под общий плейлист.

Встречи командой – важный момент для поддержания позитивного настроя сотрудников. Дух товарищества, общение с глазу на глаз, которого часто не хватает в деловой переписке – то, что важно не потерять, работая удаленно. А те эмоции, которые вы сможете пережить вместе всего за день, совершенно точно помогут вам достигать лучших результатов в работе, понимая друг друга с полуслова.