123456: генеральных директоров по всему миру уличили в использовании слабых паролей

Согласно новому исследованию менеджера паролей NordPass, огромное количество высокопоставленных руководителей и генеральных директоров компаний используют ужасные пароли.

Пароли директоров включают банальные "123456" и "Пароль". Другими словами, пишет источник, не только мы, рядовые пользователи интернет-сервисов, так легкомысленно относимся к кибербезопасности.

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Результаты исследования

NordPass перечисляет некоторые из паролей, которые чаще всего используют генеральные директора, на своем вебсайте. Данные были собраны "в партнерстве с независимыми исследователями, специализирующимися на исследовании инцидентов кибербезопасности".

На первом месте у CEO пароль "123456". Его использовали 29 401 раз.

Его использовали 29 401 раз. Второе место за словом "password". Использовался 22 511 раз.

Далее следует "12345". 11 867 раз.

Четвертое место занимает пароль "123456789". 10 988 раз.

Замыкает пятерку лидеров "qwerty". Применено 9 738 раз.

На последнем, 50 месте – "777777". 1 099 раз.

Также среди популярных вариантов можно найти "DEFAULT", "infoinfo", "welcome", "abc123", "Switzerland".

Такая недальновидность руководителей часто приводит к серьезным последствиям. Отчет компании Verizon, представленный в прошлом году, показывает, что 80 процентов нарушений данных были вызваны именно слабыми паролями. Более всего страдают технологический и финансовый секторы.

Генеральные директора также прибегают к использованию популярных имен для своих паролей, многие из которых, вероятно, ссылаются на их партнеров или близких людей, причем имя Тиффани встречается более чем в 100 000 взломов данных по выборке из 290 миллионов выявленных нарушений, проанализированных NordPass для исследования.



Рейтинг самых популярных имен, используемых генеральными директорами для их паролей / Скриншот 24 канала

На втором месте по именам – "Charlie". Дальше "Michael" и "Jordan".

Также любят использовать и животных, реальных и мифических. Самым популярным является "Dragon" (дракон), а второе место досталось "Monkey" (обезьяна).