123456: генеральных директоров по всему миру уличили в использовании слабых паролей

20 мая 2022 , 16:02
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Источник:

Futurism

Согласно новому исследованию менеджера паролей NordPass, огромное количество высокопоставленных руководителей и генеральных директоров компаний используют ужасные пароли.

Пароли директоров включают банальные "123456" и "Пароль". Другими словами, пишет источник, не только мы, рядовые пользователи интернет-сервисов, так легкомысленно относимся к кибербезопасности.

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Результаты исследования

NordPass перечисляет некоторые из паролей, которые чаще всего используют генеральные директора, на своем вебсайте. Данные были собраны "в партнерстве с независимыми исследователями, специализирующимися на исследовании инцидентов кибербезопасности".

  • На первом месте у CEO пароль "123456". Его использовали 29 401 раз.
  • Второе место за словом "password". Использовался 22 511 раз.
  • Далее следует "12345". 11 867 раз.
  • Четвертое место занимает пароль "123456789". 10 988 раз.
  • Замыкает пятерку лидеров "qwerty". Применено 9 738 раз.
  • На последнем, 50 месте – "777777". 1 099 раз.

Также среди популярных вариантов можно найти "DEFAULT", "infoinfo", "welcome", "abc123", "Switzerland".

Такая недальновидность руководителей часто приводит к серьезным последствиям. Отчет компании Verizon, представленный в прошлом году, показывает, что 80 процентов нарушений данных были вызваны именно слабыми паролями. Более всего страдают технологический и финансовый секторы.

Генеральные директора также прибегают к использованию популярных имен для своих паролей, многие из которых, вероятно, ссылаются на их партнеров или близких людей, причем имя Тиффани встречается более чем в 100 000 взломов данных по выборке из 290 миллионов выявленных нарушений, проанализированных NordPass для исследования.


Рейтинг самых популярных имен, используемых генеральными директорами для их паролей / Скриншот 24 канала

  • На втором месте по именам – "Charlie". Дальше "Michael" и "Jordan".
  • Также любят использовать и животных, реальных и мифических. Самым популярным является "Dragon" (дракон), а второе место досталось "Monkey" (обезьяна).
Напомним, ранее мы также рассказывали об общемировом рейтинге популярности паролей. Ситуация там не сильно отличается от этого более узкого исследования. Кроме того, в отдельном материале дали несколько советов, как создать надежный пароль для своей учетной записи.

 

Автор: Олександр Гайдамашко