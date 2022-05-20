Пароли директоров включают банальные "123456" и "Пароль". Другими словами, пишет источник, не только мы, рядовые пользователи интернет-сервисов, так легкомысленно относимся к кибербезопасности.
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Результаты исследования
NordPass перечисляет некоторые из паролей, которые чаще всего используют генеральные директора, на своем вебсайте. Данные были собраны "в партнерстве с независимыми исследователями, специализирующимися на исследовании инцидентов кибербезопасности".
- На первом месте у CEO пароль "123456". Его использовали 29 401 раз.
- Второе место за словом "password". Использовался 22 511 раз.
- Далее следует "12345". 11 867 раз.
- Четвертое место занимает пароль "123456789". 10 988 раз.
- Замыкает пятерку лидеров "qwerty". Применено 9 738 раз.
- На последнем, 50 месте – "777777". 1 099 раз.
Также среди популярных вариантов можно найти "DEFAULT", "infoinfo", "welcome", "abc123", "Switzerland".
Такая недальновидность руководителей часто приводит к серьезным последствиям. Отчет компании Verizon, представленный в прошлом году, показывает, что 80 процентов нарушений данных были вызваны именно слабыми паролями. Более всего страдают технологический и финансовый секторы.
Генеральные директора также прибегают к использованию популярных имен для своих паролей, многие из которых, вероятно, ссылаются на их партнеров или близких людей, причем имя Тиффани встречается более чем в 100 000 взломов данных по выборке из 290 миллионов выявленных нарушений, проанализированных NordPass для исследования.
Рейтинг самых популярных имен, используемых генеральными директорами для их паролей / Скриншот 24 канала
- На втором месте по именам – "Charlie". Дальше "Michael" и "Jordan".
- Также любят использовать и животных, реальных и мифических. Самым популярным является "Dragon" (дракон), а второе место досталось "Monkey" (обезьяна).