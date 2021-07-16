Самыми популярными сервисами для прослушивания подкастов в 2021 году является Youtube, Apple Podcasts, Google и Spotify – кстати, последний преобладает среди миллениалов. Кроме того, они становятся отличным поводом для продвижения рекламы, ведь 4 из 5 слушателей после прослушивания ролика в подкасте начинают искать дополнительную информацию о товаре или услуге, а также начинают следить за страницей бренда в социальных сетях.

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73% крупных новостных агентств мира выпускают подкасты, а среди украинских радиостанций этот вид контента поддерживают RadioScovoroda, Urban Space Radio, Радио Аристократы и Радио НВ. Отдельные программы в удобном формате освещают любую тему:

изменения климата;

отношения между людьми;

обзор политической ситуации;

или развитие информационных технологий.

Топ-10 интересных подкастов и блогов о технологиях

No name podcast



Подкаст с широкой тематикой / Скриншот

В подкасте темы распределены по сериям, где в форме интервью гости говорят о важных событиях в индустрии кибербезопасности. Здесь Руслан Киянчук и Влад Старун разбирают по полочкам, почему родителям нужно учить детей защищать собственную приватность и какие существуют угрозы квантового криптоанализа. В подкасте максимально раскрыты вопросы о современных проблемах криптографии, взломах компании Microsoft Exchange и причинах пожара в европейском хостинг-провайдере.

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Бегущий Банкир

Этот подкаст ведет Андрей Онистрат, который каждый раз приглашает новых гостей озвучить свои мысли о политике, бизнесе, финансах и вездесущем маркетинге. Подкаст популярный из-за того, что в форме интервью герои выпусков, в частности Игорь Никонов, Андрей Федоров и Евгений Осипов, говорят о новых вызовах для рынка недвижимости в кризис, тонкостях прибыльных сфер агробизнеса и причинах значимости оцифровки бизнеса.

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Продуктивный Роман

Это подкаст об IT-продуктовом бизнесе, юнит-экономике и личной эффективности. Приглашенные гости рассказывают об успешных кейсах, обусловивших значительный рост их компаний. Здесь найдете действенные советы о том, как запустить собственный бизнес, построить умный дом и продуктивно использовать Calendly.

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Зроби Якнайкраще – Do Your Best



Обсуждение на тему бизнеса и маркетинга / Скриншот

Автором подкаста является маркетолог Максим Шевчук, который приглашает экспертов из разных областей бизнеса. Валентин Яроменко рассказывает о построении отдела продаж здоровой компании, Игорь Стефурак дает свои прогнозы будущего робототехники в Украине, анализирует развитие стартап-индустрии, а Иван Данишевский подсчитывает статистику киберспортсменов в Украине и указывает число тех, кто пробует себя в роли геймеров.

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ІТНовосТІ

Обзор свежих интересных событий из IT-индустрии, приправленный комментариями ведущих. Тот самый случай, когда баланс между пользой и развлечениями соблюден практически идеально. Авторы выбирают события, интересные широкой аудитории, поэтому инсайдов для построения глобальных IT-планов ждать не стоит, а вот убить 20 минут времени за чашечкой кофе или в пробке, при этом не потратив их зря, – запросто!

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Проект Интеллект

Если вас волнует вопрос, может ли искусственный интеллект предусмотреть новые вирусы и диагностировать болезни, то этот подкаст раскроет вам карты о его воздействии на нас и мир. Он выходит при поддержке Сергея Куприенко. Здесь приглашенные гости рассказывают о нравственном искусственном интеллекте, играх, в которые играют киберпреступники и глубинных фейках. В некоторых выпусках эксперты анализируют демократизацию работы с нейронными сетями и вероятность "зимы искусственного интеллекта".

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Рахуємо чужі гроші



Подкаст о бизнес-новостях / Скриншот

В подкасте на Радио НВ Антон Полесский и Илья Кабачинский с юмором проводят интересный анализ бизнес-новостей. Здесь вы услышите о том, почему платите налогов больше, чем Маск или Безос и сколько стоит украинская люксовая тюрьма. Кроме того, они затрагивают болезненные темы о способах заработка в Украине 2 миллиардов и людей, которые их получили во время пандемии.

Линк

Loving IT

В этом подкасте многие эксперты делятся мыслями о алготрейдинге, рассказывают, что такое смарт-контракты и как цена на валюту бьет все рекорды. Приглашенные гости раскрывают карты о действиях геномных технологий, работе 3D-биопринтинга, а также чудо-профессиях, наступающих на пятки маркетингу, PR и HR в IT-компаниях.

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Радіо Т

Этот подкаст интригует тем, что его ведут авторы из разных стран, а в комментариях можно предложить тему следующего выпуска. Здесь речь идет обо всех главных новостях в мире IT: от программирования до высоких компьютерных технологий. Если вам интересно, почему будущее будет без паролей, как мы попались на культ переработок и выгорания и почему программисты не пишут документацию, то точно не пожалеете о потраченном времени на этот аудиоконтент.

Линк

Дій!



Подкаст о стартапах и бизнесе с нуля / Скриншот

Здесь можно послушать об опыте украинских предпринимателей, которые успешно запустили собственные дела. Влад Ноздрачев рассказывает о своих проектах Superludi, SUDO, инвестициях и мире брендов Андердог; Олег Андриюк делится секретом как построить бизнес на салатах; Александр Крава рассказывает как продавать ножи ручной работы на весь мир.

Линк

Интересно Почему смартфоны китайских производителей стоят дешевле других

Уверены, что с этой подборки подкастов любой человек найдет что-то интересное для себя из мира бизнеса и технологий. К тому же, контент сделан с акцентом на восприятие как миллениалов, так и зуммеров, чтобы где угодно проводить время с пользой.