100 тысяч электромобилей: Tesla начала поставки автомобилей по своему крупнейшему контракту

Недавно Tesla объявила о договоренности с прокатной компанией Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей на сумму 4,2 миллиарда долларов. И хотя впоследствии Маск сообщил, что компании пока официального контракта не подписали, сейчас появилась информация о том, что Tesla начала поставки автомобилей для Hertz.

Заявления Илона Маска о том, что контракт с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей для работы в сервисе проката еще не подписан, вызвали снижение курса акций Tesla на 7%, но представители Hertz заявили, что фактически поставки электромобилей уже начались.

Не пропустите Серьезнее, чем раньше: Tesla отзывает около 12 000 электромобилей из-за критической проблемы

Особенности контракта с Hertz

Традиционно продажу крупных партий автомобилей компаниям по их прокату инвесторы ассоциируют с реализацией неликвидных партий машин с большими скидками, но в случае с Tesla спрос заметно превышает предложение.

Что рассказали в Hertz

Маск особо подчеркнул, что. На экономику компании эта сделка, как утверждает Маск, никакого влияния не имеет.

CNBC обратился за комментариями к представителям Hertz, которая рассчитывает в течение ближайших 12 месяцев получить от Tesla 100 тысяч электромобилей для дальнейшего использования в своей прокатной сети.

По словам представителей компании, первоначальный заказ на поставку электромобилей уже реализован, Hertz начинает развитие собственной зарядной сети, а первые экземпляры Tesla уже отгружены. Спрос на электромобили этой марки в сети Hertz очень высок.

Планы Hertz на электромобили Tesla

К 2023 году Hertz планирует до половины всех приобретенных электромобилей Tesla сдавать в аренду водителям Uber, которые смогут на них осуществлять перевозку пассажиров на коммерческой основе. В случае успеха этой инициативы в следующие три года программа может быть расширена до 150 тысяч электромобилей.