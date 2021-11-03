Заявления Илона Маска о том, что контракт с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей для работы в сервисе проката еще не подписан, вызвали снижение курса акций Tesla на 7%, но представители Hertz заявили, что фактически поставки электромобилей уже начались.
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Особенности контракта с Hertz
Традиционно продажу крупных партий автомобилей компаниям по их прокату инвесторы ассоциируют с реализацией неликвидных партий машин с большими скидками, но в случае с Tesla спрос заметно превышает предложение.
Что рассказали в Hertz
CNBC обратился за комментариями к представителям Hertz, которая рассчитывает в течение ближайших 12 месяцев получить от Tesla 100 тысяч электромобилей для дальнейшего использования в своей прокатной сети.
По словам представителей компании, первоначальный заказ на поставку электромобилей уже реализован, Hertz начинает развитие собственной зарядной сети, а первые экземпляры Tesla уже отгружены. Спрос на электромобили этой марки в сети Hertz очень высок.
Планы Hertz на электромобили Tesla
К 2023 году Hertz планирует до половины всех приобретенных электромобилей Tesla сдавать в аренду водителям Uber, которые смогут на них осуществлять перевозку пассажиров на коммерческой основе. В случае успеха этой инициативы в следующие три года программа может быть расширена до 150 тысяч электромобилей.