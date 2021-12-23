Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с площадки Launch Pad 39, расположенной на территории Космического центра Кеннеди, 21 декабря в 05:07 по местному времени. Этот запуск дал старт 24-й миссии компании по доставке грузов на орбитальную станцию.

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Что отправили на МКС

На этот раз на борту корабля Dragon находится около 3 тонн грузов, в том числе запас продовольствия, а также материалы и оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме привычного груза к МКС полетели подарки и поздравления для астронавтов.

Юбилейная посадка первой ступени

Примерно через восемь минут после старта первая ступень Falcon 9 ракеты-носителя вернулась на Землю и совершила мягкую посадку на специальную плавучую платформу Just Read the Instruction.



Первая ступень Falcon 9 на платформе после посадки / Скриншот

Это первая посадка для этой конкретной ступени, но сотая успешная посадка для ступеней ракет орбитального класса. Отличный способ завершить год,

– прокомментировал достижение руководитель производства SpaceX Энди Трейн.

Вместе с тем, пуск Falcon 9 помог SpaceX сделать рекорд по количеству проведенных за год пусков еще больше. С начала года компания Илона Маска осуществила 31 орбитальный запуск.