Сообщается, что сотрудники сервиса AWS (Amazon Web Services) были вовлечены в перенос важных данных украинского правительства, банковских и образовательных учреждений на безопасные серверы компании. Интересно, что ранее украинское законодательство требовало, чтобы определенные государственные данные и выбранные данные частного сектора хранились на физических серверах, которые физически расположены в Украине. Однако буквально за неделю до вторжения парламент принял закон, разрешающий перемещать данные правительства и частного сектора в облако за пределами страны.

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Подальше от россиян

По данным компании, в общей сложности было перенесено 10 петабайт (10 миллионов гигабайт) важных данных.

Среди них информация 27 украинских министерств, 18 украинских университетов, крупнейшей школы дистанционного обучения K-12, работающей с сотнями тысяч детей, а также десятки компаний частного сектора.

В общей сложности была осуществлена 61 миграция государственных данных на AWS. Ожидается, что их будет еще больше.

Хотя сохранение украинских данных является важной движущей силой этих массовых усилий, возможно, важнее то, как эти данные используются для помощи народу Украины. Например, перемещение информации об образовательных степенях и университетских программах из Министерства образования и науки помогает тысячам студентов подтвердить действительность своего образования при подаче заявки на работу или получении другой степени. Эти усилия также помогают студентам продлить выпускные экзамены в конце учебного года, независимо от того, находятся ли они в Польше, Молдове или Украине. Ученые из многих дисциплин перемещают свои исследования, представляющие собой десятилетия усилий и данных, в облако, чтобы они могли сохранить и продолжать свою работу,

– говорится в отчете.

Среди сохраненной информации – земельный кадастр. AWS помогла Государственному земельному кадастру создать автоматизированную систему, позволяющую гражданам дистанционно получать доступ к информации. Сохранение этих данных жизненно важно для будущего восстановления Украины. Эта работа поможет восстановить города, поскольку обеспечивает надежную запись того, кому, что и где принадлежит.

Подобные преимущества получил и бизнес. К примеру, ПриватБанк, обслуживающий 40 процентов населения Украины, перенес все свои операции в облако. В общей сложности было перенесено 4 петабайта данных.

Команда Amazon собирается и дальше сотрудничать с украинским правительством и компаниями.