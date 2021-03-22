Компания Carlo Ratti Associati (CRA) задумала проект, который сможет обеспечить Хельсинки источником тепла и стать местом отдыха от суровых северных зим. Hot Heart – это архипелаг из искусственных островов-цистерн, которые будут аккумулировать тепловую энергию и направлять часть ее на создание тропического курорта.

По плану, Hot Heart расположится у берегов Хельсинки и будет состоять из десяти искусственных островов диаметром по 225 метров. Каждый из них – это цистерна объемом 10 миллионов кубометров воды. Все это работает как большая термальная батарея.

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Чего ждут от разработки

Согласно идее, энергия ветра, солнца и других возобновляемых источников с помощью тепловых насосов превращается в тепло и сохраняется в цистернах в виде горячей воды. При необходимости она используется для отопления города. По расчетам инженеров CRA, система сможет обеспечить тепловые потребности всей столицы Финляндии.

Излишки тепла от островов можно будет направить на развлекательные цели и создать там курорты с бассейнами и тропическими лесами. Они будут накрыты прозрачными куполами и подсвеченными светодиодами. Там можно будет отдохнуть от зимних холодов и темноты.



Курорт под куполом с бассейнами и тропическими лесами / Фото New Atlas

Производство возобновляемой энергии становится дешевле, но ее хранение все еще крайне дорогое. Наша идея заключается в том, чтобы использовать гигантские "термальные батареи" для хранения энергии, когда цены на нее падают до нуля или даже до отрицательных значений, и получать ее, когда это необходимо для отопительной системы, когда спрос растет. Эта модель может быть применена и для многих других прибрежных городов с похожим климатом,

– говорят в CRA.



Система способна полностью обеспечить тепловые потребности столицы Финляндии / Фото New Atlas

Всем будет руководить искусственный интеллект, который синхронизирует производство и потребление тепловой энергии. Это позволит стабилизировать энергосеть страны несмотря на колебания ресурсов. Ожидается, что к концу 2020-х система сможет обеспечивать 6000 ГВт*ч тепловой энергии, при этом без выбросов углекислого газа и по цене на 10 процентов ниже нынешней.

Проект Hot Heat находится на начальной стадии, но недавно стал победителем конкурса Helsinki Energy Challenge. Его авторы надеются, что он будет реализован в 2028 году.