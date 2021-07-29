10 функций Windows 10, которые вы потеряете перейдя на Windows 11

Компания Microsoft еще год назад не собиралась выпускать новую операционную систему и уверяла, что "десятка", это последняя операционка, которую продолжат развивать и дорабатывать. Однако очередное крупное обновление Windows 10, по мнению маркетологов, оказалось достойно новой цифры в названии ОС.

Однако Windows 11 принесет пользователям не только новые функции, улучшения безопасности и измененный дизайн, но и потеряет некоторые привычные элементы. В плане функциональности ожидаются небольшие отличия от "десятки", и вот список того, что исчезнет в новой системе.

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Internet Explorer

Мягко говоря, непопулярный и даже архаичный интернет-браузер Microsoft хранился в системе вплоть до последних версий Windows 10. Теперь же Internet Explorer наконец окончательно отправляют на заслуженный отдых.

Те же пользователи, которые были вынуждены работать с Internet Explorer из-за привязки программных продуктов, интегрированных в браузер, теперь ожидают специального "режима совместимости IE" в Edge. В отличие от "десятки", судя по всему, в Windows 11 не будет возможности даже принудительно установить старый браузер через управление компонентами системы.

Временная шкала (Timeline)

Популярность этой функции оказалась намного ниже ожиданий Microsoft, поэтому от нее отказываются в Windows 11 и следующем обновлении Windows 10. Некоторые из пользователей до сих пор не знают, как работает и даже выглядит эта функция.



Функция Timeline / Скриншот 1informer

В настройках ОС должна быть включена опция "сохранять журнал действий". Она позволяет транслировать на устройства, которые работают с одной и той же учетной записью, последние действия пользователя за 30 дней. Например, посещенные сайты и открытые документы в приложениях Microsoft.

Живые плитки

Это дизайнерское новшество появилось еще в Windows 8 и Windows Phone, когда компания Microsoft активно развивала новый, на тот момент, стиль интерфейса, базирующийся на плитках. По своему назначению они похожи на виджеты, но популярность среди пользователей и разработчиков тоже не завоевали.

Оказалось, небольшие элементы интерфейса главного меню, которые предоставляют минимальный объем оперативной информации, не очень удобны для восприятия. Что интересно, виджеты Microsoft в Windows 11 как раз собирается вернуть.

Группы плиток в меню "Пуск"

А вот это уже потеря для довольно значительной категории пользователей. По непонятной пока причине в Microsoft решили лишить клиентов возможности объединять плитки в произвольные категории на расширенном экране главного меню. Их размер в Windows 11 менять тоже будет нельзя.



Новый "Пуск" Windows 11 / Фото Microsoft

И хотя последнее ограничение можно объяснить – живых плиток больше нет, так что и увеличивать занимаемую в интерфейсе площадь нет смысла, – то запрет на группировку выглядит странным.

Быстрые сообщения (Quick Status)

Помните значки или даже целые блоки уведомлений от некоторых приложений на экране входа в систему? Ну хотя бы при стартовой настройке "десятки" несколько лет назад? В общем, понятно, почему их больше не будет – как и временной шкалой с живыми плитками, этим элементом системы почти никто не пользовался. Да и внешний вид системы они портили. Так что в Windows 11 функционал Quick Status будет убран.

Расположение панели задач только внизу экрана

Второе новшество, из-за которого Microsoft уже получает шквал негативных отзывов. Большое количество людей размещают этот элемент интерфейса сбоку (что удобно на широкоформатных мониторах) или сверху, как во многих дистрибутивах Linux. На бета-версии новой ОС сохранилась возможность переместить панель задач в разные края экрана через параметр в реестре. Но это уже слишком сложные манипуляции для большинства пользователей.

Режим планшета

Основные элементы этой функции Windows 10 в следующей ОС сразу интегрируют в систему. Вручную режимы интерфейса переключать больше не нужно: "окошки" определят конфигурацию компьютера автоматически.

С одной стороны, удобно для разных трансформеров со сменной клавиатурой и сенсорным экраном в роли основного средства ввода. С другой – некоторые энтузиасты, которые уже испытали бета-версию Windows 11, отмечают, что автоматика пока срабатывает не очень хорошо.

"Кортана"

Голосовой помощник Microsoft трудно назвать самым успешным примером подобного ПО на рынке. Однако Cortana никогда не была и худшим интеллектуальным ассистентом. Однако в Windows 11 ее интеграцию с ОС значительно сократят.



Помощника Cortana уберут из системы / Фото Windows Central

По меньшей мере, в части навязчивости для пользователя:

значок помощника уберут с панели задач;

также пользователя больше не будут заставлять настраивать его при установке системы.

По некоторым признакам "Кортану" могут вообще сделать бизнес-инструментом с соответствующей моделью распространения и недоступной в "домашних" системах.

Защищенный режим S Mode

Как и предыдущая функция, этот иногда полезный инструмент станет менее доступным. Возможность принудительно запретить запуск программ, которые не загружены из Microsoft Store, сохранится только в Windows 11 Home edition. Сейчас так можно сделать и в "профессиональном" издании "десятки". Активация такого защищенного режима теоретически должна повышать безопасность и улучшить быстродействие системы.

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Skype

Установка этого ветерана интернет-коммуникаций на Windows 11 по-прежнему не возбраняется. Его просто уберут из стартового набора приложений. В то же время у Skype есть множество более удобных, легких и функциональных альтернатив.

Однако убрать глубоко интегрированный в систему Slype не так просто. Но компания сделала такой шаг не ради заботы о пользователях. Просто Skype частично конкурирует с функционалом программного решения Teams, а именно оно сейчас у Microsoft в приоритете.